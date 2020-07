UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Iznenadila me izjava Hotija da se sporazum već piše u Briselu, mi o tome ne znamo ništa!

* Šta da kažete na ludosti, šta god da izgovorite ili uradite nije dobro... Šta će nam spomenici, fontane, što je Stefan Nemanja okrenuo pozadinu satu na Železničkoj stanici, na to da želim da treniram klince kažu pe*ofilčino...

* Čoveka iz Uprave za sprečavanje pranja novca ne poznajem, možda sam ga sreo nekad na nekom prijemu, ali ga ne poznajem... jutros me zvao jedan ministar sa tog spiska

* O koroni: Ljudi, pridržavajte se mera, danas su brojke bolje, barem jutros do 10, a testiramo ubedljivo najviše u regionu, a skoro i u Evropi

* Predsednik Srbije je naglasio i da ako neko misli da je Srbija džak za udaranje da to tako neće ići

BEOGRAD - Predsednik Srbije Alekandar Vučić obraća se naciji ovog jutra, tačno u 10 časova. Obraćanje pratite uživo na Kuriru.

1 / 22 Foto: Zorana Jevtić

- Građanima Srbije moram da kažem da je naša politika mir i stabilnost, zato smo prihvatili da suštinski učestvujemo u dijalogu s Prištinom, pod okriljem EU, u najboljem interesu Srba ali i Albanaca - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutro u 10 u Predsedništvu, u obraćanju naciji naglasivši da smo kad je reč o dijalogu s Prištinom apsolutno za ekonomiju i ekonomsku saradnju.

- Kad je reč o briselskom dijalogu s Prištinom očekuju nas teški dani a juče me iznenadila izjava Avdulaha Hotija da se u Briselu već piše sporazum, mi o tome ništa ne znamo - rekao je Vučić dodajući da smo u dobroj veri prisutni u Briselu i spremni za otvorene i konstruktivne razgovore. Predsednik Srbije je naglasio i da ako neko misli da je Srbija džak za udaranje da to tako neće ići.

1 / 5 Foto: Tanjug Printscreen

- Bio sam iznenađen tom izjavom, što niko nije demantovao iz Brisela, demantovali su samo pisanje naših novina, koje su samo mogle da prenesu izjavu Avdulaha Hotija... Ako neko misli da će Srbija biti džak za udaranje kojem će svakog bogovetnog dana da ponavljaju kako samo treba da priznamo nezavisno Kosovo, a dobićemo ništa, onda mislim da je to vrlo pogrešan put i da nas nigde neće odvestiako neko misli da će Srbija biti džak za udaranje kojem će svakog bogovetnog dana da ponavljaju kako samo treba da priznamo nezavisno Kosovo, a dobićemo ništa, onda mislim da je to vrlo pogrešan put i da nas nigde neće odvesti", rekao je Vučić i dodao da Beograd želi da pregovara o temama koje su stavljene na sto i da će tražiti da se razgovara i o neispunjavanju onoga što je dogovoreno i potpisano u aprilu 2013. godine, a to je Zajednica srpskih opština.

"Odmah da kažem, ne zanima nas šta je u skladu sa kosovskim ustavom, pošto onda ne treba ni da razgovaramo, ako sve mora da bude ukslađeno sa kosovskim ustavom onda bi mogli da primenjuju samo ta prava, ali onda nemojte da razgovarate sa nama o bilo čemu drugom", rekao je Vučić. On je ponovio da, što se tiče KiM, predstoje teški dani, da je Srbija spremna za kompromis, ali da joj ne pada na pamet da prihvati bilo šta što nije kompromis.

foto: Tanjug Printscreen

O koroni i vakcinama Vučić se danas dotakao i korona brojki rekavši da su brojevi danas do 10 dobri, bolji nego juče ali da će sve o tome javnost obavestiti Krizni štab. - Ljudi, pridržavajte se mera, danas su brojke bolje, barem jutros do 10, a testiramo ubedljivo najviše u regionu, a skoro i u Evropi - rekao je Vučić odgovorivši na pitanje otkud kod toliko zaraženih. On je dodao da ko ne testira ili testira 100 dnevno naravno da i nema zaraženih a mi testiramo na hiljade, najviše u regionu, a u Evropi samo 4 zemlje testiraju više od nas. - Pregovaramo sa dve zemlje i dve kompanije i mislim da ćemo biti među prvih 20 zemalja koje će vakcinu dobiti - rekaskupo je Vučić i naglasio da će se država truditi da bude besplatna za sve građane jer se u mnogim zemljama najavljuje da će biti davana po visokoj ceni.

O ekonomiji: Računamo da ćemo imati rast ubedljivo najbolji u Evropi!

- Čestitam privredi i građanima Srbije, rezultati su fantastični, treba da poradimo na rudarstvu i proizvodnji struje, pričaćemo sa EPS, ali zbog korone niste mogli ni da kopate ugalj istom brzinom... Čekamo brojke za drugi kvartal, očekujemo bolje i od minus 9 pada za drugi kvartal, a do kraja godine računamo da ćemo imati rast ubedljivo najbolji u Evropi, oko nule. Većina zapadnoevropskih zemalja imati dvocifreni pad! A nama će ovo biti zamajac, Vlada Srbije danas donosi nove mere - dodao je Vučić.

foto: Zorana Jevtić

- Sa našim merama i uz dobru monetarnu politiku NBS mi smo uspeli... Srbija je i kad je reč o kreditnom rejtingu ubedljivo najbolja u regionu. Kod nas je strahovito važno što je poljoprivreda odlična - dodao je predsednik kazavši da očekujemo izuzetne prinose kad je reč o žitaricama i prinose najbolje u nekoliko poslednjih decenije, biće toliko toga za izvoz.

Vučić je naglasio da je nam je prošla godina bila rekordna po svim parametrima a ove godine višnja nije bila uspeha zbog kiše, pa će država pomoći višnjarima iako i oni sami znaju da država nema obavezu da to čini dok malinari imaju dobru cenu - oko 50 dinara. On je ukazao na tešku situaciju srpskih govedara koji su uništeni damping cenama pa će država njima pomoći i investirati u stočarstvo.

- Kad je reč o graditeljstvu, tu stojimo sjajno, imamo 60.303 gradilišta - dodao je predsednik.

Zaključci Atlantskog saveta - osnov za politike u regionu

- Zaključci jučerašnjeg video samita Atlantskog saveza, koji su na izuzetno dobar način sačinjeni, predstavljaju osnov buduće politike u celom regionu, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je, u obraćanju građanima, kazao da ti zaključci svih zemalja regiona, plus Kosova sa zvezdicom, sadrže tri ključne tačke.

- Jedna je implementacija četiri slobode EU - sloboda protoka robe, ljudi, usluga i kapitala. Tu se na poseban način govori da čekanjem kamiona na graničnim prelazima i administrativnoj linji gubimo 26 miliona sati, što je ukupno sedam odsto operativnih troškova, objasnio je on.

Vučić je rekao da bi se ukidanjem tih prepreka uštedele milijarde, a prema procenama Svetske banke, region bi time uštedeo tri milijarde evra. On je podsetio da pola tog novca odlazi na Srbiju, jer ona čini 46 odsto BDP-a celog regiona, najveći je izvoznik i unutar regiona i ka EU, a i po direktnim stranim investicijama udeo Srbije u regionu je 60 odsto.

Druga tačka, kako je kazao, su projekti koji su spremni da se sprovedu odmah, navodeći da je Srbija dostavila 10 projekata, na kojima radi sa EU. Zato, dodaje, značajna je investiciona konferencija, pod pokroviteljstvom EU, koja se očekuje za septembar ili oktobar. Treća tačka, prema njegovim rečima, tiče se praćenja implementacije svih dogovora i projekata, gde smo, dodaje, zaostajali.

- Trudili smo se do sada da razmišljamo samo o EU, potcenjujući svoj region, gledajući da iz njega pobegnemo. Srbija neće da iz tog regiona, jer smatra da njemu pripada, kao i evropskom društvu naroda. Zzelimo da gradimo najbolje moguće odnose u regionu i obezbedimo najveću moguću korist za sve naše narode, ali posebno nas, naglasio je on.

(Kurir.rs)

Kurir