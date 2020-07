ĐUKANOVIĆ NE ODUSTAJE OD OTIMAČINE IMOVINE SPC: Rešen je da pravi crnogorsku crkvu

Predsednik Crne Gore opet udara na srpsku crkvu. Navodi da će se do „poslednjeg daha“ boriti za svoje ideje, ističući da ne odustaje od spornog Zakona o slobodi veroispovesti

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori, zakazani za 30. avgust, sve su bliži, pa je crnogorski predsednik Milo Đukanović očigledno odlučio da zaoštri retoriku prema Srbima kako bi dobio što više glasova u svom biračkom telu. On je još jednom potvrdio da Crna Gora ostaje pri spornom Zakonu o slobodi veroispovesti, odnosno da ne odustaje od otimanja imovine srpske crkve u toj državi, najavljujući pritom i da će „do poslednjeg daha“ raditi na stvaranju crnogorske crkve.

Đukanović je u intervjuu za Prvu TV istakao da je SPC u prvom trenutku krenula sa, kako kaže, manipulativnom idejom da „odbrani svetinje od Crne Gore, koja ih je izgradila“.

- Država ne može da privatizuje, već može da podržavi nešto što pripada njoj. Ova država raspolaže ogromnom dokumentacijom da je mnoštvo toga nastalo do 1918. Predložili smo u okviru zakona da se u upravnom i sudskom postupku preispita upis imovine. U suštini, iz SPC nam šalju poruku ko je šta uzeo, uzeo je, dajte da ne preispitujemo sada to - rekao je Đukanović.

Kako je dodao, ubeđen je da je SPC krenula sa „manipulativnom idejom“ da odbrani svetinje od države Crne Gore, koja ih je, tvrdi, izgradila, ali da su se u „međuvremenu pojavile one adrese koje su bile aktuelne 2016“.

- To su radili preko moskovske adrese, preko nama susedne beogradske adrese, pa su se te dve adrese u susret 2020. prisetile da bi mogle da pokušaju da poprave ono što nisu uspele 2016. Videle su da sa istim igračima to nije izvodljivo i onda se, naravno, poseglo za crkvom. Crkva je poslednji adut koji su izvukli iz rukava, koja bi trebalo da pomogne da dođe do smene vlasti - poručio je crnogorski predsednik.

Jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić za Kurir podseća da je upravo Đukanović nekada bio glavni stožer podrške SPC, branilac zajedničke države od Triglava do Đevđelije, od Subotice do Bara, te da je u međuvremenu izdao svoje ideje i promenio stav.

Cilj su mu nekretnine

- Optužbe da se SPC bavi politikom, a ne odbranom svetinja su gluposti. Crkva ne želi da preuzme nešto što joj ne pripada, već se u crnogorskim prilikama samo brani od brutalnog napada Đukanovića i njegovog režima kojem u suštini nije cilj crkva, nego njene nekretnine koje bi pljačkali sa svojim prijateljima.

DAČIĆ O CRNOJ GORI SRBI PROTERANI IZ INSTITUCIJA l U najznačajnijim državnim crnogorskim institucijama radi tek pet odsto Srba, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. - Služba predsednika države ima 15 zaposlenih i od toga nula Srba. Generalni sekretarijat vlade 106 zaposlenih, nula Srba. Sekretarijat za zakonodavstvo - 21 zaposlen, nula Srba. Ministarstvo spoljnih poslova - 63 zaposlenih, jedan Srbin, ministarstvo odbrane - 184 zaposlena od toga 14 Srba. Srba u Crnoj Gori ima 28 odsto, da li su ovo evropski kriterijumi, jesu li tamo Srbi građani drugog reda?

