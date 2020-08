ZA HRVATSKOG PREMIJERA JE OLUJA NAJVAŽNIJA POBEDA U ISTORIJI! Plenković pohvalio skandaloznu odluku Miloševića

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je dolazak potpredsednika vlade Borisa Miloševića iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Knin na proslavu 25-godišnjice "Oluje" "vrlo korisna i dobra stvar" iz više razloga i poručio da veruje da će u Beogradu vremenom razumeti zašto je ta odluka važna i "jedina moguća".

Plenković je u Dnevniku HRT-a ocenio da je dolazak Miloševića u ime SDSS-a vrlo korisna i dobra stvar za hrvatsko društvo, za odnose između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, da je to dobro za odnose izmedu Hrvatske i Srbije i da je dobra poruka, kako je naveo, moderne, savremene Hrvatske koja je rešila sve svoje nacionalne zadatke, prenosi Hina.

Tvrdi i da se dolaskom Miloševića na obeležavanje akcije hrvatske vojske i policije "Oluja" šalje politička poruka jedinstva Vlade i suočavanja sa onim što se dogodilo u proteklih 30 godina.

"Naš je cilj da menjamo i odnose u hrvatskom društvu i odnose sa susedima, na bolje, da ih stavljamo na pravo mesto i u pravi vremenski i istorijski kontekst", rekao je Plenković, odgovarajući na pitanje kakvu saradnju očekuje sa Srbijom nakon 5. avgusta, s obzirom na to da iz Srbije stižu kritike da je Miloševićev potez skandalozan.

Hrvatski premijer tvrdi da je operacija "Oluja" bila pravno legitimna, vojno neizbežna i politički nužna.

Smatra i da je "Oluja" najvažžnija pobeda u ratu u Hrvatskoj, a možda čak uopšte u hrvatskoj istoriji.

"Prošlo je 25 godina od kraja rata, 22 od mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, Hrvatska je članica EU, NATO-a Smatramo da je ova odluka izrazito dobra i pozitivna, verujem da će s vremenom razumeti i u Beogradu i cela politička scena zašto je ta odluka važna i zašto je dobra, korisna i jedina moguća", naveo je Plenković.

Ocenio je i da je važan politički gest hrvatske Vlade odlazak potpredsednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Grubore.

"To je dobro, to nije nikakva trgovina, mi sada transformišemo odnose i stavljamo ih na neke druge, nove zdrave osnove. Nema nikakve političke trgovine, niti smo o ovome razmišljali, niti dogovarali kad smo formirali parlamentarnu većinu. Ovo je normalan sled događaja kako ih mi, i ja lično, vidimo 25 godina nakon Oluje", naveo je on.

Izrazio je i zadovoljstvo što će na proslavi 25-ogodišnjice "Oluje", tokom koje je proterano više od 200.000 Srba, govoriti general Ante Gotovina.

"Činjenica da će general tamo govoriti je jako dobra za Hrvatsku. Sećamo se njegovih poruka nakon povratka iz Haga 'rat je gotov, okrenimo se budućnosti' i uveren sam da i on deli ovakav pristup i stav kakav smo zauzeli povodom 25-ogodišnjice Oluje", rekao je Plenković.

On je naglasio da će svi članovi hrvatske vlade biti u Kninu 5. avgusta.

Ponovio je i svoj stav da nacionalne manjine treba uvek da budu uz vladu i vladajuću većinu.

Kako je naveo, one su deo hrvatskog političkog nasleđa proteklih 30 godina i treba da daju doprinos budućnosti Hrvatske.

"Sa manjinama ćemo sarađivati, i juče, i danas i sutra, tu političke dileme nema, mislim da je to dobro i korisno", poručio je Plenković.

