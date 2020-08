UŽIVO VUČIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Danas o 4 teme, nema opuštanja s koronom, od države dosad 1.100e minimalca!

* Do jutros je hospitalizovano do 2.000 ljudi manje nego pre, to svedoči koliko je situacija povoljnija, ali nije vreme za opuštanje nego da budemo još odgovorniji

* Važna vest za vas je da u roku od desetak dana krećemo u veliku obnovu bolnica u Vranju, Pirotu, Kikindi i Ćupriji

* Otvoren je trezor, kreće isplata 60 odsto minimalca - 155 evra ili 18.000 dinara, a ukupno to će biti 1.100 evra po zaposlenom

* O Kosovu: Onda nam recite da nećete ni o čemu ni da razgovarate ni da pregovarate osim o priznavanju. Ni Amerika ni Nemačka neće povući priznanje nego gledaju kako da Srbiju uvuku u to. Nastavak je 7. septembra, ja tada idem u Brisel

* O novoj vladi i mandataru: Ustavni rok je 3. novembar, sledeće nedelje se nastavlja rad na tu temu