ŠOLAK HOĆE U POLITIKU Glavne tačke programa mogle bi biti: Izneću pare, neću plaćati porez u Srbiji, biću monopolista

Šolak hoće u politiku. Glavne tačke programa mogle bi da budu: izneću efikasno pare iz zemlje, neću plaćati porez u Srbiji, biću monopolista, građanin - to je korisnik mojih proizvoda i usluga

Predsednik Junajted grupe u saopštenju otkrio svoje namere. Nezamislivo je da se bilo gde u svetu jedna kompanija koja posluje po propisima i pretenduje da bude uvažena kao ozbiljan i odgovoran privredni akter na tako neprimeren način obraća instituciji predsednika države

Šolaku i njegovoj Junajted grupi se mora postaviti jedno konkretno i sasvim logično pitanje: koja su tačno vaša prava ugrožena u Srbiji, budući da ovde ništa ne plaćate, već sve poslove vodite u inostranstvu. Dakle, niste poreski obveznici Srbije, radite bez dozvole REM, emitujete srpske reklame na crno...

Maske su konačno pale! Dragan Šolak, predsednik Junajted grupe, pokazao je svoje prave ambicije i otkrio svoj primarni cilj, a to je da bude vođa opozicionog bloka.

Poslednje saopštenje Junajted grupe, u kojem se Dragan Šolak i njegova kompanija direktno obraćaju predsedniku Srbije i maltene mu drže lekcije o tome kako ne treba da brani domaća preduzeća, skinulo je masku s lica ovog biznismena jer je praktično označilo kakav politički put za sebe gradi Šolak.

Nezamislivo je, uzgred budi rečeno, da se bilo gde u svetu jedna kompanija, koja posluje po propisima i koja pretenduje da bude uvažena kao ozbiljan i odgovoran privredni akter, na tako neprimeren način obraća instituciji predsednika države. Pored toga, Šolakovo saopštenje je i potvrda pisanja Kurira da je ovde reč o poslovno-interesnoj grupi. Ovakvo pismo govori o stanju svesti lobija koji ima svoj biznis, medije, političare...

Lažna ugroženost

Ma koliko želeo da zamaskira svoje prave namere, predsednik Junajted grupe je u javnost zapravo pustio jedan nesuvisli vapaj, zasnovan na tobože ugroženim pravima stranog investitora u Srbiji. Šolaku i njegovoj Junajted grupi se, međutim, ovde mora postaviti jedno konkretno i sasvim logično pitanje: koja su tačno vaša prava ugrožena u Srbiji, budući da u Srbiji ništa ne plaćate, već sve poslove vodite u inostranstvu. Dakle, niste poreski obveznici Srbije, radite bez dozvole Regulatornog tela za elektronske medije (REM), nemate PIB, emitujete srpske reklame na crno, niste upisani u registar javnih glasila, ne plaćate nadoknade Sokoju i OFPS... Zašto onda kukate na državu Srbiju i uporno tražite njenu zaštitu? S obzirom na to da Srbija najbolje stoji prema listi Duing biznis, pitanje je i šta je tačno problem Junajted grupe kao stranog investitora.

Licemerno

Možda ovako licemeran stav, koji je Šolak pokazao u pomenutom saopštenju, najbolje pokazuje i to kakav bi on bio politički akter. Svakako, na osnovu svega što smo do sada videli i čuli od Šolaka već možemo da naslutimo kakav će njegov politički program biti. Glavne tačke svakako će, kako se čini, biti:

1. Izneću efikasno pare iz zemlje; 2. Neću plaćati porez u Srbiji; 3. Biću monopolista; 4. Građanin, to je korisnik mojih proizvoda i usluga;

Na to se lako može nadovezati i Šolakova matrica koju će primenjivati na svoje zaposlene - uposliću što manje ljudi da za mene rade što više, i to prekovremeno. Podrazumeva se onda da će u političkom programu biti mesta i za zauzdavanje medija po principu: mediji će biti pod mojom kontrolom i objavljivaće samo ono što ja kažem!

Mutno delovanje

Ovaj najnoviji i u najmanju ruku neumesan istup Šolaka samo je nastavak njegovog dosadašnjeg mutnog delovanja. Podsetimo, on već godinama širi svoj interesno-poslovni lobi i preko njega pokušava da ruši sve prepreke u misiji nametanja svog političkog programa. Okosnica svega je njegova moćna Junajted grupa i medijsko krilo ovog lobija pod njenom kapom, ali i politička pesnica kojom upravlja Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde. Ako je i bilo nedoumice da je to zaista tako, poslednje krokodilske suze Šolaka pretočene u saopštenje Junajted grupe uklonile su i poslednju sumnju.

ŠTA SMO OTKRILI U NAŠEM OPŠIRNOM ISTRAŽIVANJU: REKORDNA ZADUŽENOST I VEZA ŠOLAKA I ĐILASA Kurir je u svom opširnom istraživanju otkrio šta se krije iza napada Junajted grupe na Telekom. Takođe, razotkrili smo i vezu čelnog čoveka Junajted grupe Dragana Šolaka i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Kurir je, naime, otkrio da N1 izveštavanjem o poslovanju Telekoma kroz selektivne podatke, za račun svojih vlasnika iz Junajted grupe, pokušava da oslabi državnu kompaniju koja je u poslednje dve godine Junajted grupi postala ozbiljan konkurent u celom regionu, ugrožava je i ometa u daljem širenju na tržištu. Takođe, otkrili smo da je Junajted grupa početkom ove godine dostigla rekordnu zaduženost od tri milijarde evra, što je skoro tri puta veći dug od Telekomovog. S druge strane, dokazali smo i direktnu vezu Šolaka i Đilasa. Tako, iako uporno negiraju međusobne poslovne veze, podaci do kojih je Kurir došao govore da je bivša Đilasova firma Dajrekt medija, četiri godine nakon što je prodata kontroverznom bugarskom biznismenu Kresimiru Gergovu, završila u Šolakovom vlasništvu.

