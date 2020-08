VUČIĆ O SASTANKU U BELOJ KUĆI: Tema razgovora biće ekonomija, niko nikada nije pomenuo bilo šta za BiH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da moramo da živimo sa različitim aršinima, jer za Srbe pravde nema i da zato za svoje interese mora da se bori radom, te da je pred Srbijom teška situacija, a da srpski narod toga nije svestan.

Što se tiče predstojećeg sastanka u Beloj kući, kazao je, da kako je informisan, tema razgovora biće ekonomija vezano za saradnju Beograda i Prištine.

- Ne isključujem mogućnost da se pojave neke druge teme vezano za odnos, ali niko nikada nije pomenuo bilo šta za BiH, niti bi bilo logično - kazao je upitan da li bi se mogla BiH, odnosno paralela sa Republikom Srpskom, naći na dnevnom redu.

Na pitanje ako Kosovo ima pravo da donosi odluku o otpceljenju zašto na to pravo nema RS, Vučić je kazao da na to pitanje ne može da pruži odgovor ni on ni bilo ko drugi.

- Moramo da razumemo na veoma pragmatičan način sve ono što se zbiva u svetu. Da li je baš za sve kriv Milošević, ili Tadić i Koštunica 2008, i čime su izazvali da su se stvari tako dešavale. Uvek ste imali različite aršine - kazao je on.

Vučić jerekao da postoje neke zemlje koje se mešaju najotvorenije u unutrašnje stvari drugih i ponose na rušenje režima, a da je ne daj Bože to Srbija uradila on bi bio označen kao diktator i cela zemlja žigosana.

- Moramo da razumemo da prvo manje kukamo, da dobro razumemo da se na pravdu ne pozivamo. Zaboravite na pravdu u međunarodnim odnosima - podvukao je on.

Borimo se, dodao je on, u gotovo nemogućim uslovima da bismo nešto u interesu Srbije uspeli da sačuvamo.

- Srbija mora da ima racionalni pristup. Nama je potreban mir da dalje napredujemo ekonomski. Molio sam i predstavnike RS da uvek i u svakom trenutku popustimo, ne odgovaraju na sve, a ako odgovaraju onda blago -naglasio je on.

Istakao je da ne može da sluša junačenje sa svih srpskih medija, gde svi Srbi, koga god da predstavljaju od njegove, do svake druge partije, kažu da bi sve na svetu sa lakoćom odbili i znaju da ništa ne valja.

- Pokažite mi kako to funkcionišete. Otiđite u Kačanik tri dana pa mi recite kako vam je bilo - kazao je on.

Nismo svesni teške političke situacije, dodao je, nismo razumeli da u ekomiji postižemo dobre rezultate. Ljudi u Srbiji, a ponekad i u Srpskoj ne razumeju šta se dogodilo 1999.. Kada nam nešto ne odgovara mi se pravimo da ne razumemo šta je bilo 2008. Da li mislite da može bez posledica da prođe što se dogodilo 2010, upitao je predsednik.

Kazao je da ko misli da je ista situacija sa Kosovom kao 1991, 1995.i li 1996, taj greši. Vučić je rekao da Srbi ne treba da kukaju, već da rade.

- Nismo bili cvećke, platili smo i plaćaćemo za to visoku cenu. Moramao da gledamo da radom sve postižemo. Oni koji u regionu misle da bi ratnom odštetom, umesto reformi, sve da reše, to tako ne ide. Zaboravite Srbi na ratne odštete i sve drugo. Jedino što moramo to je rad i napredak naše zemlje -objasnio je on.

Kazao je da je zamerao mnogim našim liderima u prošlosti što nisu umeli da procenjuju međunarodno pravne političke odnose, koji su se bavili dodvoravanjem naroda, politikom koja iziskuje najmanje truda, ali je ta politika dovela do katastrofe.

Istakao je da je danas slušajući Milorada Dodika pomislio da ne postoji Srbin koji bi rekao da to što iznosi Dodik nije istinito.

- Osećao sam se postiđeno kao da mi zaustavljamo nešto čega bi bilo da nema mene ili nekog drugog u rukovodstvu Srbije. Znam da Dodik odlično razume poziciju Srbije, i molim sve Srbe da isto to razumeju - naglasio je Vučić.

foto: Tanjug Printscreen

Prema njegovim rečima, kada su Hrvati proterali Srbe iz Krajine usledio je napad na RS, te je pitanje, da nije bilo sporazuma, da li bi ostalo naše stanovništvo u Banjaluci.

- To je moglo da se dogodi ne zato što narod Srpske nije štitio svoja ognjišta, već što je Srbija bila ekonomski slaba i nije mogla da pomogne - rekao je on.

Zbog toga aktuelna politika fokusirana na ekonomiju, donosi najveće rezultate i u odnosima sa RS.

- Zato ćemo i dalje insistirati na miru, da ne pravimo greške kao narod. Želim da razgovaram sa Bošnjacima. Ima veliki brojnih opština u Srpskoj gde nemamo više naših ljudi pošto su se iselili, ali ima i njihovih gde je sve manje Bošnjaka. Zato sam se trudio da na najblaži način odgovorim na napade iz Sarajeva - objasnio je predsednik.

Istakao je da jedino može da kaže da neće biti novih Oluja, progona srpskog življa, ali da će Srbija raditi i da poštuje mir i Dejtonski sporazum, ali i integritet RS u okvirima BiH kako je to zapisano u Dejtonu.

Rekao je da imamo tešku situaciju pred sobom, a da srpski narod toga nije svestan.

- Lažete sebe, mene, svakog od svojih. To mi nije bilo opredeljujuće u odluci da na najžešći mogući način branim srpske interese na KiM, braneći nešto što su rešili našom kapitulacijiom. Ušli smo da se borimo i podižemo temu Kosova, i udeo Srbije i ulog Srbije u celoj priči za koju znamo da je u ćorsokaku - naglasio je on.

Vučić je istakao da nije uplašen za svoje mesto, niti je ikada bio izdajnik, već se uvek borio srčano radom i energijom za interese srpskog naroda, zamolio građane da budu racionalni, realni i pametni i da ne očekuju da će neko u Americi, Francuskoj ili Nemačkoj promeniti mišljenje o KiM.

Rekao je da je laž da će da prizna nezavisnost Kosova, i da se uvek u najtežim trenucima vidi ko radi za srpske interese i ko radi protiv njih.

(Kurir.rs/Tanjug)

