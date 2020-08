VUČIĆ O PREDLOGU DA NACIONALNI STADION NOSI NJEGOVO IME: Po njima ne mogu ništa da nazovu, sem katanaca i lanaca

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne pogađaju predlozi da najavljeni nacionalni stadion ponese njegovo ime, koji zapravo ironično, treba da ukažu da takav stadion nije potreban, jer, kako kaže, po onima koji tako nešto predlažu, ne bi moglo da se nazove ništa, osim katanaca i lanaca u razorenim fabrikama po Srbiji.

Vučić je rekao da će Srbija da dobije nacionalni stadion, velelepni, jedan od najlepših u Evropi, jer Srbija to, kaže, zaslužuje.

"Ako oni misle da treba da se zove Aleksandar Vučić, to je sad ironija, jer ne bi trebalo da se gradi. Da podsetim da po njima ništa nije nije trebalo da se gradi. Ni Beograd na vodi, koji je sad najveće gradilište, niti brojni projekti po Srbiji", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o kritikama opozicije na račun Hrama Svetog Save i nacionalnog stadiona, te predloge da taj stadion treba da ponese njegovo ime.

Tako su, kaže, pojedini govorili i da će Ibarska magistrala ostati 100 godina, a izgrađen je autoput.

"I nije dobio ime Aleksandar Vučić... Kad bi tako hteli, mnogo toga po Srbiji bi se zvalo Aleksandar Vučić, od farbika gotovo svaka.. A ne znam šta bi po njihovom imenu moglo sem smetlišta u Beogradu na vodi i razorenih fabrika i katanaca po Srbiji", rekao je Vučić.

Kako je rekao, nema ništa protiv sličnih inicijativa, koje ga "vesele", a posebno, kaže, mržnja prema Stefanu Nemanji.

"Nije to prema spomeniku, jer ne možete da kažete da jedan od najvećih svetskih vajara ne zna svoj posao... To je mržnja prema Stefanu Nemanji, prema tome da se zna da je Beograd, iako je kosmpolitski, srpski grad... Ssto se stidite rodonačelnika srednjovekovne srpske države. Ne smeta Pobednik, a ne valja Stefan Nemanja", rekao je Vučić.

Dodao je i da je ponosan što je u poslednjih sedam godina izdvojeno više novca za izgradnju Hrama Svetog Save nego u prethodnih 100 godina.

"Neki me napadaju, a ja se ponosim, jer je Srbija to mogla. Za sve to je zaslužan narod, samo je izgleda da je bio vredmiji u poslednjih sedam godina, nego u prethodnih100", rekao je Vučić i dodao da će ispred Hrama biti novi park, "prava šuma", koji će ukupno vredeti 7,5 miliona evra.

