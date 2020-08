ĐURIĆ PRED NASTAVAK DIJALOGA: Moguća su iznenađenja u Vašingtonu! ne zabijajte nam nož u leđa

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je večeras da će delegacija Srbije učiniti sve da izbegne uvlačenje naše zemlje u geopolitičke igre velikih sila, ali je ocenio da su moguća iznenađenja na sastanku u Vašingtonu.

Đurić je za TV Prva rekao da je za njega lično iznenađenje to što pojedini politički krugovi u Beogradu, umesto da pruže podršku, "zabijaju nož u leđa" državnom timu Srbije, na čelu sa predsednikom Aleksadrom Vučićem, optužujući ga da će da izda Kosovo i Metohiju ili Srbiju uvuče u konflikt sa Zapadom.

"Državna delegacija Srbije će učiniti sve da izbegne uvlačenje Srbije u geopolitičke igre velikih sila. Mi ne možemo da utičemo na to u kojoj meri će oni biti usaglašeni, ali možemo da utičemo na to koliko ćemo mi biti spremni", rekao je Đurić.

On je dodao da će tim, na čelu sa predsednikom Vučićem, otići u Vašington sa konkretnim projektima ekonomskog povezivanja, izgradnje novih puteva, železnica, pruga, podrške za mlade ljude, poljoprivrednike i privrednike na KiM svih nacionalnosti.

"Za ekonomski razvoj KiM, sa jedne strane, a sa druge strane, sa jasnom porukom da se sa Srbijom ne razgovara jezikom ucene i pritisaka i da ne prihvatamo laži koje svakoga dana izgovara Avdulah Hoti da ćemo prihvatiti da se tamo prizna ili razgovara o priznanju KiM. Vrlo brzo ćemo ga za samo nekih 72 sata razočarati, ako mu je to cilj", poručio je Đurić.

On je dodao da su moguća iznenađanja na sastanku u Vašingtonu.

"Razgovarao sam sa domaćinima, ljudima iz Bele kuće, koji pripremaju agendu za ekonomsku saradnju. Uvek je moguće da se na agendi nađe nešto drugo. To je nešto što bi, u političkom smislu, bilo iznenađenje", rekao je Đurić.

Kako je naveo, neki pokušavaju da optuže Vučića da će da izda KiM, a drugi ga optužuju da će Srbiju da uvuče u konflikt sa Zapadom.

Đurić je ocenio da je to "užasno neodgovorno i neozbiljno", navodeći da takve optužbe dolaze od ljudi "koji su u prethodnom periodu pokazali da nemaju ni kredibiliteta ni ideja".

"Mnogo više bih voleo da su pružili konkretne predloge i rešenja, osim toga da, sa jedne strane, zaratimo sa svima ili, sa druge strane, kao što su neki predlagali, poput Saše Jankovića, da priznamo Kosovo, prihvaimo članstvo Kosova u Interpolu i izgubimo i damo sve što smo prethodnih godina ozbiljnom borbom sačuvali", poručio je Djurić.

On je dodao da je ponosan na to što je Srbija sačuvala.

"I na to što je naš tim, na čelu sa predsednikom, uspeo da vrati KiM kao temu. To nije bila tema s obzirom na to u kakvom smo se položaju nalazili", naveo je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

