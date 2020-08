JOVANOVIĆ I BERIŠA U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Šta da očekujemo od sastanka u Vašingtonu i kakva je uloga Trampa

Bivši šef inostranih poslova Vladislav Jovanović i predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša, gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, izneli su očekivanja od sastanka Beograda i Prištine zakazanog za 4. septembar u Vašingtonu.

Mnogo toga je obavijeno velom tajne vezano za sastanak u Beloj kući, uključujući i teme koje će biti zastupljene.

Da li će to možda biti prvi korak ka konačnom rešenju?

"Bilo je mnogo prvih koraka do sada. Ovde se naglašava značaj sastanka zbog visokog nivoa na kome će se održati i totalno siromaštvo podataka o tome. Više u medijima nego zvanično, provlači se tema ekonomije, koja je i ranije postojala. To već postaje 'patern' američke administracije prema rešavanju pitanja Kosova", kaže Jovanović i dodaje:

"S druge strane se mnogo podvlači značaj tog sastanka kao presudnog, da se pomalo dezorijentišemo. Na čemu se to zasniva? Treba da se vratimo na pismo koje je Tramp pre skoro dve godine poslao Vučiću i Tačiju, u kome je naglasio važnost brzog rešavanja, čak je pomenuo da bi ubrzo trebalo da se sretnu u Americi da popiju šampanjac. On je želeo brzo razgovore. Sad mu je situacija još hitnija, jer je u neprilikama. Rešavanje tog pitanja mu ne bi značilo ništa presudno, ali bi mu značilo bilo kakvo pomeranje napred, ne bi li uspeo da završi što više takvih stvari (uoči izbora). Ono što najviše zbunjuje je to što je Tramp najavio da bi mogao da se pojavi na tom sastanku, a on se sigurno ne bi pojavljivao ako bi se išlo do pola puta".

(Kurir.rs)

Kurir