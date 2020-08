JOVANOVIĆ I BERIŠA U USIJANJU O SASTANKU U VAŠINGTONU: Tramp će se pojaviti samo u OVOM slučaju (KURIR TV)

Da li će predsednik SAD Donald Tramp prisustvovati razgovoru Beograda i Prištine u Vašingtonu 4. septembra?

To se ne zna.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji bivši šef inostranih poslova Vladislav Jovanović i predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša smatraju da će se Tramp pojaviti samo ako taj sastanak bude donosio nešto veliko.

"Ono što najviše zbunjuje je to što je Tramp najavio da bi mogao da se pojavi na tom sastanku, a on se sigurno ne bi pojavljivao ako bi se išlo do pola puta", rekao je Jovanović, a kasnije dodao:

"Tramp bi mogao da se pojavi samo u slučaju nečeg velikog u ekonomskom smislu, što bi predstavio kao svoju zaslugu i svoju političku investiciju za kasnije rešavanje pitanja Kosova".

Na pitanje da li je važno prisustvo Trampa sastanku 4. septembra, Beriša je odgovorio:

"Tramp može da ponudi samo ekonomsku pomoć. Insistiranje da se sada postavi granica je neizvodljivo. Vreme će učiniti da ona pitanja koja nisu prihvatljiva to postanu. U Vašingtonu ne može da bude epohalnih rešenja".

(Kurir.rs)

Kurir