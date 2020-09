PORAŽENI SU SAMO MAFIJA I ORGANIZOVANI KRIMINAL: Abazović EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Dritan nikad ništa i nikoga NIJE IZDAO

Uslov naše koalicije je ekspertska vlada, da nas predstavljaju stručni, dostojanstveni ljudi. Režim će učiniti sve, mafija će učiniti sve da se to ne desi. Pokušaće na sve načine da izazovu incidente. Naša obaveza je da pokažemo mudrost, odgovornost.

Ovo u intervju ekskluzivno za Kurir kaže Dritan Abazović, nosilac liste Crno na bijelo, koja je sa četiri odbornika odlučujući tas na vagi za formiranje nove vlade Crne Gore.

- U ovom trenutku poraženi su samo mafija i organizovani kriminal. Građani nijedne verske, nacionalne, političke organizacije ne smeju imati osećanje poraženosti - kaže Abazović.

foto: Nemanja Nikolić

Pojavili su se glasovi koji tvrde da ćete teško formirati vlast s Demokratskim frontom i da ćete se pridružiti DPS Mila Đukanovića?

- Naša platforma je od početka jasna, za nas su glasali ljudi koji žele promene, promene su se desile i mi to nećemo izneveriti. Uprkos stotinama poziva, uprkos hiljadama poruka koje sam primio u prethodnom periodu. Uprkos pozivima iz međunarodne zajednice, pozivima mojih kolega iz regiona, dajem reč da Dritan Abazović i koalicija Crno na bijelo neće podleći nijednom pritisku.

Jedan prijatelj, koji živi ovde u Crnoj Gori i koji se izjašnjava kao Srbin i svim srcem je uz opoziciju, rekao mi je nešto slično - Dritan je poslednji koji će izdati! Bojite li se izdaje u redovima opozicije?

- Ne znam o kakvoj je vrsti izdaje reč? Dakle, Dritan nikad ništa i nikoga nije izdao i sve što je rekao u političkom životu, ostao je dosledno iza toga. Jedino ko može da izda jesu oni koji su i ranije izdavali, a bilo ih je, čini mi se, iz svih opcija, to su ljudi podložni pritiscima. Kod nas pritisci ne prolaze, vrlo jasno znamo šta želimo.

foto: Screenshot RTVCG

Pre četiri-pet godina Milo Đukanović vam je rekao u jednoj raspravi da ste - bitanga. Šta vi danas kažete Đukanoviću?

- Ništa! Svako ima svoj moral i svoj način komunikacije s kolegama i poslanicima. Mislim da je to stvar i kućnog vaspitanja, on je to rekao, mislim da je tu pokazao nervozu i mislim da je to bio početak njegovog kraja. Evo, malo se duže sačekalo, ali desilo se.

Je li vas pozvao da vam čestita pobedu na izborima?

- Ne. Apsolutno ne. Nemam komunikaciju a njim.

Kako se osećate kada vas nazovu „albanskim četnikom“?

- Uvek se osećam dobro, i kad me hvale i kad me napadaju. „Albanski četnik“ postao je sinonim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i raduje me što mnogi ljudi koji su po nacionalnosti Crnogorci i Srbi počinju sada da govore: „Ja sam albanski četnik.“ Ako je albanski četnik sinonim za promene, neka to ostane deo ove kampanje.

Koliko će biti teško sastaviti novu vladu?

- Biće teško. Biće izazovno zato što se prvi put dešavaju promene. Sigurno je da će to biti trnovit put, ali to je što je. Ne bih voleo da građani imaju očekivanja da će se to desiti preko noći i da će se desiti odmah. Treba doneti prave odluke, vreme iziskuje mudrost, vlast će pokušati sve da to sabotira...

Imaju u tome bogato iskustvo...

- Tako je. Možda i izazivanjem incidenata, možda i fizičkom prinudom, na sve treba računati. Siguran sam da ćemo na kraju uspeti i obradovati građane.

foto: Marina Lopičić

Akademik Matija Bećković je rekao da kada bi sad „Dritan Abazović, Albanac, došao u Beograd, srpska omladina bi ga nosila na rukama“. Šta kažete na ove reči, hoćete li doći u Beograd?

- Nisam fan Matije Bećkovića i nisam fan njegovih izjava, naročito iz prošlosti. Pročitao sam njegovu izjavu, ne treba niko nikoga da nosi, svi radimo najbolje što znamo. A ja ću rado doći u Beograd, isto kao što vrlo rado putujem u sve zemlje regiona. Radujem se susretima s ljudima, treba nam više pomirenja. Mislim da tome dajem veliki doprinos. Radujem se i dolasku u Beograd i u svaki drugi grad regiona.

Kako pomiriti posvađanu Crnu Goru? Crnu Goru i Srbiju?

- Ličnim primerima je najbolje pokazati da narod nije posvađan, već da vlast iz ličnih interesa deli narod. Ako budemo više radili na integraciji, lako ćemo se razumeti. Kada nema ciljane medijske propagande protiv nekoga, kad stegnete ruku ljudima koji drugačije misle, nije cilj da se borimo za Albance, Srbe, Crnogorce, nego za ljude. Odnosi Crne Gore i Srbije su napeti zato što je to bio interes garniture koja je dosad bila na vlasti. Siguran sam da je jedan od važnijih nacionalnih interesa Crne Gore da ima najbolju moguću dobrosusedsku politiku.

Naslovi u beogradskim medijima danas - „Albanac Dritan Abazović odlučuje o budućnosti Crne Gore“! Kako se osećate u ovoj ulozi?

- Ako mi je pripala ta odgovornost koju nisam očekivao, da ću odlučivati o budućnosti Crne Gore, prihvatam izazov. Živeo sam za dan da se dese promene.

Šta je vaš san?

- Crna Gora u Evropskoj uniji, da bude pomirena i da ima mnogo veći životni standard nego sada. Siguran sam da taj san može postati java ako se budemo odgovorno ponašali u budućoj vladi Crne Gore.

foto: Nemanja Nikolić

Ako se u budućoj vladi Crne Gore nađe na dnevnom redu pitanje povlačenja priznanja Kosova, kako ćete reagovati?

- Naravno da ćemo biti protiv, a mislim da se to pitanje i neće naći na dnevnom redu zato što je to nešto što smo završili, ne treba se vraćati u prošlost. Očekujem čak da Beograd i Priština u doglednom vremenu nađu zajednički jezik i dogovor koji bi smirio tenzije i omogućio proces pomirenja. Mir nema cenu. Ovde svi žele mir, nikome ovde nije do rata, nego do života, biznisa...

Po čemu ćete se razlikovati od onih koji su do sada vladali?

- Cilj je da se razlikujemo po svemu. Da radimo u interesu građana, da ne budemo bahati, da ne budemo rasipnici, da ne budemo posvećeni ličnom interesu, da budemo stručniji, efikasniji. Da budemo pomiriteljski nastrojeni prema svim verskim zajednicama, da budemo drugačiji po svemu.

KVARENJE NA VLASTI Neću vladati 30 godina Bojite li se da će vas vlast pokvariti? - Bojim se malo, zato bih voleo da ne ostanem preterano dugo u politici. Ponosan sam i srećan što sa kolegama dajem doprinos pozitivnim stvarima i pozitivnoj transformaciji Crne Gore. Da li ćete vi vladati Crnom Gorom 30 godina? - Apsolutno neću vladati 30 godina. Nekako mi više leži opozicija nego vlast, vlast nikad nisam ni bio, ni probao. Mislim da niko ne treba da vlada 30 godina, a u Crnoj Gori posle Đukanovića niko ne sme da vlada duže od dva mandata, a najbolje je da vlada jedan.

Kurir.rs/ Zoran Šaponjić Foto: Nemanja Nikolić, FoNet/Vlada Crne Gore

