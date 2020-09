ANA BRNABIĆ O OPTUŽBAMA NA RAČUN SRBIJE I VUČIĆA: Đukanović zarobljen u političkim frazama koje je godinama koristio

Kao predsednica Vlade Republike Srbije osećam obavezu da reagujem na stavove koje je o Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću izneo predsednik Crne Gore i DPS-a, jer je u pitanju pokušaj političke obmane koju Đukanović koristi kako bi objasnio uzroke izbornog rezultata njegove stranke, navodi se u izjavi Ane Brnabić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u proteklih osam godina manje puta pomenuo Crnu Goru i Mila Đukanovića nego što je Đukanović samo u ovom jednom intervjuu pomenuo Srbiju i predsednika Vučića, i to svaki put, kao i toliko puta ranije, u negativnom kontekstu.

foto: Printskrin

Srbija se ni na koji način ne meša u unutrašnja pitanja Crne Gore i ni na koji način nije uticala na izborni proces u Crnoj Gori. To je činjenica koju Đukanović ne može da spori. Nema govora o tome da je Crna Gora na bilo koji način ugrožena od strane Srbije, i više je nego jasno da je Đukanović zarobljen u političkim frazama koje je godinama koristio kako bi lažnim pričama o ugroženosti Crne Gore sticao političke poene umesto da se fokusira na stvarne potrebe i probleme svojih građana.

Srbija želi najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom i svim zemljama u regionu. Posvećeni smo izgradnji stabilnog, povezanog i sigurnog Balkana. Upravo je to razlog zbog kojeg je predsednik Vučić pokrenuo incijativu „malog Šengena“ kako bi zemlje regiona ekonomski sarađivale u interesu svih građana. To je najbolja odbrana od svih politika i političara koji ne mogu da iskorače iz 90-ih godina prošlog veka. Odnos prema ovoj incijativi koju, nažalost, Crna Gora do danas nije prihvatila, jasno oslikava ko je posvećen pitanjima zajedničke budućnosti, a ko svoju političku poziciju gradi na problemima iz prošlosti.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić, AP/Risto Božović

Srbija spremno pruža ruku svakoj ideji koja će dovesti do poboljšanja životnog standarda, otvaranja novih radnih mesta, izgradnji izvesnije i sigurnije budućnosti za sve građane ovog našeg dela Evrope, u nadi da ćemo svi vrlo brzo postati članovi Evropske unije. To je ono što želim da poručim Đukanoviću, građanima Crne Gore i građanima Srbije, navodi se izjavi Ane Brnabić.

(Kurir.rs)

Kurir