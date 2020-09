PODVALA SRBIJI: Vučiću stavljen papir s priznanjem Kosova, on poručio da ne dolazi u obzir da potpiše! ČITAJTE U KURIRU

Nema te vrste bojazni da potpišem bilo kakvo priznanje nezavisnosti Kosova - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć iz Vašingtona, posle razgovora sa predstavnicima Prištine i kabineta američkog predsednika Donalda Trampa.

Jaki pritisci

- Prvi dokument koji smo imali nosio je naslov „Ekonomska normalizacija“. Taj papir je bio užasno težak, imao je 16 tačaka i sadržao je tu tačku o priznanju. Smatrali smo da to nije trebalo da stoji u dokumentu o ekonomskoj normalizaciji i da ne možemo to da prihvatimo. Ljudi iz Trampovog kabineta su to saslušali i mislim da u drugim dokumentima te odredbe više nema. I dalje se nadamo da je moguće da postignemo dogovor - poručio je Vučić, dodajući da će se videti da li će moći da postignu dogovor.

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

POBEDA KURIRA! NEMA SEČE ŠUME NA KOŠUTNJAKU

Grad zvanično odbacio projekat izgradnje poslovno-stambenog kompleksa

OPOMENA ZA RODITELJE

Ne šaljite zaraženu decu u školu, slede drakonske kazne!

PO KO ZNA KOJI PUT PROMENILA ADRESU!

Nataša za Kurir: Odsad živimo u Beogradu, deca moraju da se naviknu na brze promene

FOLKER ŠTEDI SVAKI DINAR

Mitar Mirić nije hteo da plati 150 dinara za ležaljku, pa se sunčao na betonu!

VISINA MU DOŠLA GLAVE

Kralj koke Zoran Jakšić pao u Peruu zbog neobičnog izgleda

ZARIO SAM NOŽ U SRCE OCU

Ja sam sin koga nije želeo! Detalji STRAVIČNOG ZLOČINA u Paraćinu!

OMILJENI GRADONAČELNIK BRANKO PEŠIĆ DOBIO SVOJ LEGAT U BEOGRADU

U muzej jedino će biti zabranjen ulaz političarima!

Ne propustite

DANAS POKLON SAMO U KURIRU - DODATAK TV EKRAN! MILENA VASIĆ: Televizija mi je pomogla da postanem komičarka

Svakog petka poklon u Kuriru - dodatak TV EKRAN: intervjui, najave TV serija i najtačniji program.

Milena Vasić za TV Ekran: Televizija mi je pomogla da postanem komičarka. Prisećajući se svoj prve uloge pred kamerom, glumica otkriva detalje lika koga tumači u novoj seriji „Neki bolji ljudi“, u kojoj ćemo je uskoro gledati Milena Marković: Morala sam kod tetke na kasting za ulogu. Miloš Timotić: Nastavak „Bese“ snimaćemo tek 2021.

foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Katarina Blagović

Kurir