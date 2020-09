ALEKSA BEČIĆ: Milov kontramiting je potez očajnika, on je prošlost, biće mu lakše ako se što pre pomiri s tim

Aleksa Bečić, predsednik Demokratske Crne Gore i lider koalicije „Mir je naša nacija“, koja je na minulim crnogorskim izborima osvojila 10 mandata, kaže u intervjuu za Kurir da je sa nosiocem liste „Za budućnost Crne Gore“ Zdravkom Krivokapićem i pokretom URA Dritana Abazovića dogovoreno formiranje ekspertske vlade. Ističe da je vladavina Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića završena i da je najava njihovog današnjeg mitinga u stvari - potez očajnika. Bilo bi, kaže, i čojski i crnogorski da je Đukanović opoziciji odmah čestitao pobedu, a ne da je „poraz priznavao na kašičicu“.

Da li je sasvim sigurno postizanje dogovora Krivokapića, Abazovića i vas u vezi sa formiranjem nove vlade? Vi, dakle, podržavate Abazovićevu ideju o formiranju ekspertske vlade, što je i njegov uslov za koaliciju?

- Gospodin Krivokapić, gospodin Abazović i ja razgovarali smo dan nakon izbora i dogovorili smo se o ključnim principima funkcionisanja nove demokratske i reformske vlade Crne Gore. Kod tri pobednička bloka postoji potpuna saglasnost o opredeljenju da nova demokratska vlast bude ekspertska, tj. da bude konstituisana od nesporno moralnih kadrova, koji su stručnjaci iz konkretnih oblasti bez obzira na političku, versku, nacionalnu ili neku drugu osobenost. To znači da niko ne može biti diskriminisan po bilo kom osnovu, pa ni zbog toga što je član ili funkcioner neke partije, ali da će se birati oni za koje se proceni da su najkvalitetniji, kako bi oni ljudi koji su najstručniji sav svoj autoritet usmerili ka prevazilaženju krize koju smo nasledili od DPS. Naravno, politička moć političkih saveza koji su pobednici biće snažna potpora delovanju takve vlade. Svim srcem sam za to i moje demokrate će posvećeno raditi da ta vlada ostvari najbolje moguće rezultate.

foto: Demokratska Crna Gora

Ukoliko biste bili ministar, koji resor vam je najbliži?

- Idemo redom, korak po korak. Nakon što smo usaglasili ključne programske principe na kojima će počivati buduća vlada, dozvolite da sačekamo završetak formalnosti koji stoje pred Državnom izbornom komisijom i sazivanje konstitutivne sednice Skupštine Crne Gore. Tako da o svim pitanjima koja se tiču kadrovskog ekipiranja, kada za to dođe vrijeme, odnosno nakon dogovora sa našim uvaženim partnerima. Dozvolite da se držimo ovog reda i da kadrovska pitanja sačekaju pravi momenat za to.

Đukanović je ipak priznao poraz, kaže da je DPS spreman da bude „najjača opoziciona partija“, ali su, s druge strane, za danas najavljeni skupovi pristalica njegovog DPS. Da li mislite da će se predaja vlasti odviti mirno?

- Gospodin Đukanović je poraz priznavao na kašičicu u više faza, dodajuću u svakom sledećem nastupu poneku reč u tekstu čestitke pobednicima. A moje je mišljenje da bi bilo i čojski i crnogorski da je čestitao odmah, tokom izborne noći, kada je svima bilo jasno da su on i njegova partija razvlašćeni. Umesto da konačno jednom u svojoj političkoj karijeri doprinese smirivanju tenzija i pomirenju u Crnoj Gori, on je osmislio da se protiv svog naroda organizuje kontramiting. To rade samo autokratski umovi i u očaju. Ovo je možda prilika da još jednom pozovem gospodu iz DPS da odustanu od kontramitinga, da prihvate realnost da je izborna volja građana bila da se razvlasti DPS, da se to poštuje i da svi zajedno doprinesemo da u Crnoj Gori vlada mir. Mi ćemo kao i do sada na svakom koraku i svakim potezom pozivati na mir, dostojanstvo, mudrost, pomirenje, slogu i da se na bilo koji pokušaj provokacije odgovori osmehom, aplauzom, ispruženom bratskom rukom, jer mi smo pobedili, ne da bismo se prebrojavali, već da bismo Crnu Goru pomirili, ekonomski i moralno uzdigli.

foto: Vijesti.me/Filip Roganović

Da li se slažete sa ocenama da je udar crnogorske vlasti na SPC, preko Zakona o slobodi veroispovesti, bio odlučujuća stvar zbog koje je Đukanovićev DPS izgubio vlast?

- Zakon o slobodi veroispovesti je jednostrano usvojen, to je neustavni i diskriminatorski zakon koji je podigao na noge celokupno građanstvo u Crnoj Gori. Građani svih vera i nacija su ustali u zaštitu jedne verske zajednice i ljudskih i građanskih prava garantovanih crnogorskim ustavom. Tome je prethodila afera „koverta“, gde se videlo da DPS na izborima kupuje glasove i mandate. Usledilo je neviđeno siledžijstvo u Budvi, propala turistička sezona, složena ekonomska situacija, tako da kad uzmete sve to i mnogo toga još, nemoguće je bilo da se na ovim izborima ne dese promene.

Kako vidite ulogu Đukanovića i DPS u opoziciji?

- Vidim da će njegov autoritet i u njegovoj partiji brzo biti razgrađen. On je već danas čovek prošlosti. Što se pre s tim pomiri, to će biti lakše i bolje i Crnoj Gori i njemu.

U javnosti se govori da će biti preispitan pomenuti sporni zakon, ali se takođe pominje i preispitivanje odluke o članstvu Crne Gore u NATO i priznanju Kosova. Koliko je to realno?

- To apsolutno nije realno i to se neće desiti, što potvrđuje i zajednička izjava lidera tri pobedničke koalicije, u kojoj smo definisali principe na kojima će funkcionisati buduća vlast i potvrdili da mi gledamo u budućnost, a ne u prošlost, i da ne nameravamo da vršimo reviziju pomenutih pitanja. Mi smo javno, otvoreno i precizno rekli - nova demokratska i reformska vlada će poštovati sve međunarodne obaveze koje Crna Gora ima. Naravno, podržavamo dijalog Beograda i Prištine koji se odvija uz posredovanje EU i SAD. Što se u tim pregovorima dogovore dve strane, to treba podržati. To je pitanje čiste političke logike i zdravog razuma.

BEZ DILEME Nema preletanja Da li se plašite preletača u redovima vaše buduće koalicije? Mnogi misle da Đukanović neće sedeti skrštenih ruku... - Nema preletanja i nema izdaje. Molim vas da ovo što vam sada kažem prenesete do u zarez - DPS Mila Đukanovića je razvlašćen! To je gotova stvar. To pitanje je rešeno. Građani su glasali za promene i ne postoji mehanizam koji izbornu volju građana može da promeni. Crna Gora se oslobodila teške autokratije i pred nama je vreme u kojem ćemo pokazati svu svoju posvećenost idejama i idealima savremene, demokratske, civilizovane, pomirene i evropske Crne Gore. Rekao sam jednom - biće Crna Gora Švajcarska Balkana. Uveren sam da ćemo našim zajedništvom, posvećenim radom, strpljivošću i upornošću to i postići.

Kurir.rs/ Razgovarao Boban Karović Foto: privatna arhiva

Kurir