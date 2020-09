VUČIĆ UŽIVO IZ BRISELA Verujem, biće rezultata na 3 teme! Ovako dočekao Lajčaka i Palmera, pa otkrio sve i o stolici

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Brisela, danas nešto pre 12 časova, rekavši da se jutros sastao sa predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom i predstavnikom SAD Metjuom Palmerom te dodavši da veruje da će biti rezultata i to povodom ove tri teme - nestalima, interno raseljenim našim ljudima i ekonomiji.

1 / 11 Foto: Tanjug Printscreen

- Da vidimo šta je dobro za sve, i Srbe i Albance - rekao je Vučić rekavši da pregovori u Briselu nikad nisu laki, da EU insistira na tome da vodi dijalog a pošto smo mi na evropskom putu, moramo da učestvujemo u tome.

On je na pitanje novinara odgovorio i da je Palmeru pokazao sporazum u Vašingtonu.

O stolici kod Trampa u Beloj kući

- To nije priča o sedenju nego kibicovanju i kritikovanju... Neću o njihovim snovima i niskim strastima... I da mi nisu dali ni da sednem ja ne bih imao nikakav problem... Ja sam tamo otišao da se borim za svoju zemlju i svoj narod a ne kakva je stolica te da i je mala, uska, ovakva, onakva... A to što je rekla Zaharova više govorio o njoj i njenom nevaspitanju a ne o nama... - dodao je Vučić i naglasio da je njemu dovoljna, voda, flašica kole i pita i on je zadovoljan...

Kamere su "uhvatile" i deo onog čime je Vučić dočekao Lajčaka i Palmera u Misiji Srbije pri EU, onako domaćinski kako i dolikuje, rekao je Vučić. To su kao i obično bili srpski specijaliteti koje kao i uvek spreme naše službenice iz Misije Srbije u Briselu.

- Ja najviše volim pite i to svi znaju, krompirušu pa one to i spreme - rekao je Vučić uz osmeh.

foto: Printscreen Pink

- Evo danas ima zeljanica, prebranac, krompiruša i zamislite i ruska salata! Zaharova o niskim strastima a ja o ruskoj salati, našalio se predsednik.

Predviđeno je da se predsednik Srbije tokom boravka u Briselu sastane sa i predsedavajućim Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvidom Mekalisterom i komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem.

foto: Tanjug Printscreen

Sutra od 11 časova predsednik Aleksandar Vućić predvodiće delegaciju Srbije u razgovorima o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koja se održava na visokom političkom nivou uz posredstvo šefa diplomatije EU Žosepa Borela i specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčka.

(Kurir.rs/SĐP)

Kurir