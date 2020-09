ŽIVULOVIĆ I MARINKOVIĆ U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Za interese Srbije mnogo je bolje da Tramp pobedi u SAD

Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, kaže da je sporazum u Vašingtonu bio u dobrom momentu jer je napravljen u toku predsedničke kampanje Donalda Trampa.

"Siguran sam da što to nema na papiru, postoji u nekoj usmenoj formi. A to znači da ćemo dobiti neki znak zahvalnosti, što nama mnogo znači jer je do sada sve pretezalo na prištinsku stranu", rekao je on.

Živulović je dodao da "ovi što nipodaštavaju" sporazum to rade bez ikakvog pravog razloga.

"Ova politika ide u odličnom pravcu, samo je pitanje da li će Tramp dobiti. S obzirom da su nas demokrate bombardovale, ne verujem da postoji ijedan Srbin koji ih podržava", rekao je on.

Vladan Živulović foto: Kurir

Očigledno da dolazak Grenela pokazuje da Amerikanci hoće da sprovedu u delo Vašingtonski sporazum, a da se konkretne stvari mogu očekivati u februaru naredne godine, smatra on.

Živulović kaže da je KiM jako kriminalizovan a da će američki DFC sigurno insistirati na tome da sve bude u granicama zakona. On je objasnio da ako DFC pokaže kako se zakonski dobijaju poslovi, a ne "kumovskim vezama", onda će moći da dođe i do bolje saradnje dva naroda.

foto: Kurir

On kaže da sve što se do sada radilo u Briselu do sada nije sprovedeno u delo.

"S druge strane vidi se sada da su Amerikanci pokrenuli i EU. Ovaj čin je naterao Evropljane da i oni ubrzaju i krenu, kao i da idemo u pravcu ekonomije", objasnio je on.

Vladimir Marinković, bivši potredsednik Skupštine Srbije, izjavio je da je suštinski najvažnije da je naša delegacija došla sa konkretnim paketom i rezultatima.

"A posebno sa onim što je predsednik Vučić imao pre nekoliko godina, a to je ta ekonomska agenda", objasnio je on.

"Konačno Srbija nije neko ko je poražen i pristaje na ultimatum", dodao je Marinković.

Vladimir Marinković foto: Kurir

Marinković je podsetio da je pitanje Kosova u Americi bilo završena stvar i samo se čekalo na međusobno priznanje između Srbije i KiM, ali da se situacija promenila kada je Vučić postao premijer. On je dodao da bi za srpske interese bilo bolje da na predstojećim izborima u SAD pobedi Donald Tramp.

"Navijam da predsednik Tramp pobedi na izborima jer smatram da je to bolje za Srbiju i da će naši bilateralni odnosi biti bolji za našu zemlju. Ova se administracija pokazala pragmatično. Nisu apsolutno forsirali stranu kosovskih Albanaca. Oni su se upinjali da dođu do Trampovih ljudi, ali nisu uspeli u tome", rekao je Marinković i podsetio na sve dobre poteze koje je vukla naša diplomatija od dolaska Vučića.

"Tako 2015. godine prvi put u Americi Srbija postaje popularna za vreme migrantske krize, jer na jedan human način uspeva da se izbori sa tom krizom. Tada smo prvi put osetili mogućnost da njihovi mejn strim mediji kažu nešto dobro i o Srbiji. A onda dolazi i do kontakta sa predstravnicima Trampove administracije", podsetio je Marinković.

(Kurir.rs)

Kurir