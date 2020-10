SVAKI JUTKA MORA BITI KAŽNJEN: Lutovčev sekretar i ranije bio nasilan prema ženama u DS!

Nema opravdanja niti izgovora za seksualno uznemiravanje koje je nad članicom DS Katarinom D. (22) vršio Darko Simić, sekretar izvršnog odbora te stranke i blizak saradnik aktulnog predsednika demokrata Zorana Lutovca, ocenjuju sagovornici Kurira.

Simić je, kako smo juče pisali, mesecima progonio Katarinu D. i, kako je ona kazala, slao joj je vulgarne poruke, fotografije svog golog tela, a od nje je tražio da "slika tangu i brus i da mu pošalje da dobije energiju za kampanju", o čemu svedoče poruke u koje je Kurir imao uvid.

Štiti pulena

Branislav Lečić, koji je na unutarstranačkim izborima za predsednika dobio podršku oko 76 odsto članova DS, kaže da se Simić već ponašao nasilno. - Za ovakve stvari ne znam, to treba proveriti, a tog čoveka znam, on je bio jedan od onih koji su upali u centralu, pošto je Lutovac uveo nasilje kao sredstvo komunikacije, umesto da razgovara sa ljudima. Ne znam, ovo je moguće, jer se taj čovek ponaša nasilno, a to je bilo u centrali, i to nasilno prema ženama. Darko Simić je sekretar Izvršnog odbora i koliko sam video na spisku, izbacio je 53 ljudi iz stranke, među njima i mene - rekao je Lečić, dok se Lutovac još uvek nije ogradio od svog pulena, niti je reagovao na tvrdnje o seksualnom uznemiravanju jedne od članica DS. On juče nije odgovarao na naše pozive, niti je do zaključenja broja odgovorio na poruke s pitanjem da li će osuditi ponašanje svog sekretara.

Hrabra odluka

foto: Zorana Jevtić

Doskorašnja poslanica DS Aleksandra Jerkov kaže za Kurir da je simićevo ponašanje nedopustivo i da ga je neophodno javno osuditi.

- Protiv svih Jutki sam, uvek i svuda. Nema opravdanja i nema izgovora za ovakvo proganjanje žena. Nikakva stranačka pripadnost ili lojalnost ne sme biti zaštita bilo kome ko ovako uhodi žene. Katarinu ne poznajem lično, smatram da je vrlo hrabra što se usudila da javno govori o problemu sa kojim se suočavaju mnoge žene, a sramota ih je da o tome govore, iako same ništa nisu krive. Ova hajka na nju koja se sada vodi, da je lažljivica, upravo jeste jedan od razloga zbog kojih se žene teško odvaže da govore o tome šta proživljavaju - kaže Jerkov.

Dodaje da se na isti način treba boriti sada, kao što je to bilo u slučaju Milutina Jeličića Jutke, bivšeg predsednika opštine Brus koji je završio na sudu zbog seksualnog uznemiravanja saradnice.

- Na isti način na koji smo se borili protiv Jutke u naprednjačkim redovima, moramo i protiv svakog Jutke, ma kojoj stranci pripadao. Sve ostalo je licemerje - zaključuje Jerkovljeva.

foto: Beta Miloš Miškov Brankica Janković Žene koje progovore zaslužuju podršku Doskorašnja poverenica za ravnopravnost Brankica Janković kaže da žene koje progovore o ovakvom uznemiravnju zaslužuju zaštitu: - Ovo je još jedan primer nedopustivog uznemiravanja žena, ukoliko su navodi u medijima tačni. Nažalost, žene uglavnom ćute zbog straha od osude, da su one zapravo krive za to što im se događa jer su rodni stereotipi i predrasude duboko ukorenjeni u našem društvu, pa se ženi uglavnom ne veruje. Zbog toga žene koje progovore o ovakvim i sličnim slučajevima zaslužuju zaštitu i podršku.

foto: Zorana Jevtić Po kratkom postupku Lutovac izbacio 53 člana DS Lutovac je iz DS izbacio još 53 člana. Kako se navodi u saopštenju DS, među njima je i novoizgasani predsednik Branislav Lečić, ali i potpredsednici iz njegovog "krila" - Dragoslav Šumarac, Jovana Jovanović, Vojislav Janković, Milica Slijepčević i Petar Radojčić, Vida Ognjenović, kao i bivši poslanici Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Tamara Tripić, Nada Kolundžija, nekadašnji ministar Božidar Đelić... To je urađeno u utorak uveče na telefonskoj sednici, i to preko već raspuštenog Izvršnog odbora. Kao razlog za isključenje zvanično piše jer su "učestovali u izbornim radnjama koje nije organizovala, niti učestvovala DS", odnosno na unutarstranačkim izborima 26. septembra na kojima je izabran Branislav Lečić za novog šefa demorkata.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir