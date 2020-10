VUČIĆ O DIJALOGU: Nikad nismo bili dalje od kompromisa za KiM, ne krivicom Srbije

Nikada nismo bili dalje od kompromisnog rešenja po pitanju KiM i to najmanje zahvaljujući srpskoj krivici, izjavio je danas predsednik Aleksndar Vučić.

"Ja ću dati sve od sebe da i Vlada Srbije i svi koji u razgovorima učestvuju daju sve od sebe da se približimo kompromisnom rešenju. Iako, kako mi to sada izgleda - gotovo da nikada dalje od kompromisnog rešenja nimso bili", rekao je Vučić na sastanku Nacionalnog konventa o EU.

Istakao je da je to najmanje "zahvaljujući" Srbiji i srpskoj krivici, osim, kaže, ako neko ne misli da bi trebalo da samo priznamo nezavisnost Kosova i da kažemo da nas baš briga za srpski narod i da li Srbija nešto treba da dobije.

Vučić je dodao da su uslovi u razgovorima oko KiM vrlo teški.

"Jer, kada neko kaže da je za njih završena priča o ZSO, koju je trebalo da ispune pre osam godina, a da pri tom čujete blage tonove iz EU, pitate se šta bi bilo da smo mi to rekli i uradili. Ali, za njih (Prištinu) ćete uvek da čujete opravdanje. Da mi nešto nismo ispunili sedam ili osam godina, bolje da ne govirim kakave bi bile posledice", rekao je Vučić.

Na to smo, konstatuje, navikli, jer šta god Priština da uradi, oni koji su stvorili tzv. nezavisno Kosovo, biće na njenoj strani, te poručuje da mi moramo toga da budemo svesni, da razumemo svoju poziciju, čuvamo svoje interese i insistiramo na dijalogu, da gledamo kak oda sačuvamo ljude.

Vučić je rekao je sada 95.000 Srba na KiM, te da je manji pad u odlasku ljudi sa Kosmeta nego ikada, što znači da je, posebno na severu, obezbeđena sigurnost za građane.

"Ali, svejedno, to je život od danas do sutra, ne samo za ljude na KiM, već i za Beograd, Pristinu, Tiranu, sve nas... Niko ne zna šta donosi sledeći dan i jutro", konstatovao je on.

Podsetio je da su 22 od 27 zemalja EU priznale Kosovo, a sa druge strane ima zamalja u svetu koje ga nisu priznale i štite naša politička prava i čuvaju integritet u Savetu bezbednosti.

foto: Tanjug Printscreen

Zbog toga ne možemo i ne smemo da im okrenemo leđa, iako su, kaže, neke od njih povređene što, uprkos tome, istrajavamo na našem EU putu, jer je budućnost Srbije u evropskoj porodici naroda.

U toj nimalo lakoj situaciji, ističe, uspeli smo da otvorimo vrata prvi put u Vašingtonu.

"Ne mislim da su potpisani sporazumi nesto što će rešiti sve probleme na svetu, ali su važni jer sdu pružili priliku da ubuduće možemo da zakucamo na vrata svakom senatoru i Beloj kući, što do juče nismo mogli. Pozicija Srbije je popravljena", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija i sa Rusijom i Kinom ima dobre odnose.

Istakao je da su za Srbiju važne regionalne inicijative, jer smo svi mi ovde "mali" i uvek su svi koristili naše sukobe, na Zapadnom Balkanu.

"Odnosi u regionu su važniji od drugih, zato moramo da pokušamo da govorimo po značajnom delu pitanja jednistvenim glasom i time će naša snaga u Evropi i drugim mestima biti neuporedivo veća. Nadam se da ćemo uspeti i voleo bih da nam za to bude potrebno mnogo manje godina", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

