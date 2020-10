VUČIĆ HITNO NA TV POSLE RAZGOVORA S MMF Srbija će biti najbolja u Evropi po stopi rasta! Veće penzije, prosečna plata u martu 540e

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je putem video-linka sa šefom delegacije Misije Međunarodnog monetarnog fonda Janom Kejsom Martejnom o sprovođenju petog i poslednjeg aktuelnog aranžmana „Instrument za upravljanje politikama“, koji Srbija ima sa ovom institucijom do januara 2021. godine i daljim mogućnostima saradnje.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 14, 2020 at 5:31am PDT