VUČIĆ O SASTAVU NOVE VLADE: To morate da pitate Anu! Biće do kraja nedelje, najkasnije ponedeljak

"Srbija će po novoj proceni MMF-a, biti prva u Evropi po stopi rasta i 2020. godinu završiće sa zlatnom medaljom. Pad će biti minimalan u odnosu na zemlje u regionu. Želim da čestitam građanima Srbije! Prvi put smo danas krenuli u razgovor oko plata, oni su skeptični, ali mi smo insistirali i pokazali smo dovoljno prostora za povećanje plata u javnom sektoru, kada uzmete u obzir da minimalac raste 6,6 odsto za 325.000 radnika u Srbiji. Ljudi moraju da razumeju da je to neverovatan rast u uslovima korona krize. Veoma pažljivo razgovaramo sa MMF-om i ne potcenjujemo rizike o kojima oni govore. Srbija postaje snažnija i ekonomski jača i zbog mera fiskalne konsolidacije i reforma koje smo proveli. Da li ćemo uspeti da to zadržimo zavisi od našeg rada, energije i marljivosti." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za televiziju RTS|1.

