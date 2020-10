DIJALOG BEOGRADA I PRIŠTINE SE NASTAVLJA: Sve dogovoreno mora da se ispuni! (KURIR TV)

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas, nakon sastanka sa presednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je zaključak njegovih razgovora u Beogradu i Prištini da se proces dijaloga nastavlja i da sve mora da se ispuni što je bilo dogovreno i kako je bilo dogovoreno.

"Ključno pitanje ili princip celog ovog procesa je da ne treba na kraju da postoji nijedno otvoreno ili nerešeno pitanje. Bavimo se pitanjima koja nisu bila do sada u pregovorima i onima koja su bila, ali nisu ispunjena", rekao je Lajčak na konferenciji za medije.

Kaže da mu je razumljivo da su to teška pitanja koja izazivaju emocije, ali da je ključ da sve što je bilo dogovoreno mora da se i ispuni.

Nije, međutim, precizirao da li sve što je dogovoreno Briselskim sporazumom mora da se ispuni pre ili nakon postizanja konačnog sporazuma.

"Ja sam došao danas u Beograd iz Prištine gde sam bio dva dana i održao niz sastanaka i glavni zaključak je da se proces dijaloga nastavlja i da sve mora da se ispuni što je bilo dogovreno, kako je bilo dogovoreno. Proces se nastavlja i verujem da je to u interesu građana Srbije i u interesu građana Kosova i u intresu celog regiona", kazao je Lajčak.

Rekao je da mu je drago da je posle četiri meseca ponovo u Beogradu i da je cilj njegovih razgovora danas sa Vučićem bio o "dijalogu i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i između Srbije i Kosova".

Lajčak kaže da želi da podseti da EU ispunjava ulogu "facilitatora" na osnovu Rezolucije Generalne skupštine UN, sa ciljem normalizacije odnosa.

"Šta to znači, nije naše da odlučujemo. To treba da se dogovore dve strane učesnice procesa. Mi mislimo da je normalizacija u interesu svih i svakog građanina, a EU je tu da pomogne. Nismo tu da primoravamo bilo koga na bilo šta", naveo je on.

Dodaje da ne može EU da želi normalizaciju više od Srbije i Kosova.

"Zašto je Generalna skupstina UN podržala da taj proces vodi EU, jer jedan cilj je normalizacija, a drugi je evropska perpsketiva i cilj celog tog procesa je da Srbija približi EU, kao i Kosovo, a to ne može niko drugi da uradi osim njih", poručio je Lajčak.

Smatra da je napravljen dobar pomak u poslednja četiri meseca pošto je dogovoreno oko procesa, bilo je više sastanaka i dogovoreno je pitanje nestalih i ekonomske saradnje.

I sada se bavimo ozbiljnim i osetljivim pitanima pitanje finansijskih potraživanja, nekretninama i pitanjem ZSO, dodao je Lajčak.

(Kurir.rs/Tanjug)

