NISAM DOSITEJ, NI VUK: Ružić ovim rečima preuzeo ministarstvo prosvete pa otkrio da ima tremu!

BEOGRAD - Novi ministar Branko Ružić koji tek seda u fotelju ministarstva obrazovanja i nauke, kaže da je svestan da će biti kritika i da će pojedinci reći da je neprimereno da političar vodi tako značajan i dragocen sistem, ali ističe da od toga ima pozitivnu tremu, jer je uveren da može da doprinese da prosveta više nikada ne bude državno "siroče".

Tim pre što se, kako kaže, sada u te oblasti ulaže sistemski.

" Važno je nastaviti sa reformama koje su započete", kaže on za Tanjug i navodi nastavak radana Strategiji obrazovanja - 2027. godine, zatim na "Državnoj maturi" koja je planirano da bude uvedena 2022. godine, ali i na izradi Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP), koji je planirano da krene od aprila 2021. godine.

Kada je rečc o kritikama koje očekuje kaže: "Nisam popečitelj, nisam Dositej Obradović, ne mogu da sprovodim reformu kao Vuk Karadžić, ali u svakom slučaju želim da pomognem, mislim da imam poterncijal. Smatram da ću imati na raspolaganju jedan odličan tim i da ću uspeti".

U tome će mu pomoći i to što je, kako kaže, prošao sve lestvice u sistemu obrazovanja, osim sticanja naučnih znanja. Smatra da ima dovoljno iskustva i da može da doprinese i pomogne da se napravi, u ogranničenom roku, korak napred u obrazovnom sistemu.

"Nisam siguran da je i jedan ministar prosvete u prethodnom periodu bio pohvaljivan, uvek je trpeo kritike. Ja to na svoja skromna pleća mogu da prihvatim. Naravno da će to mene obremeniti i lično, a meni to zaista ne smeta jer ovde u pitanju nije jedan ministar, ministri su prolazna kategorija,ovde je u pitanju sistem. Mislim da sistem možemo samo još više da unapredimo", rekao je on.

Upitan šta je najslabija karika u obrazovnom sistemu, on je rekao da ne želi da gleda najslabije karike, već da se kroz analize, koje su već rađene, utvrdi koje su to manjkavosti koje u obrazovnom sistemu mogu da na neki način uspore sam razvoj.

"Obrazovanje i nauka u Srbiji više nikada neće biri siroče. Mislim da je to važno i to smo potvrdili prethodnih osam godina kao Vlada Srbije. Naravno da ima još mnogo kritika, mnogo zahteva, mnogo pojedinačnih problema koji ponekada uđu pod reflektore javnosti i tako ispadne da sam sistem ne funkcioniše. Naravno da sam spreman da svu odgovornost prihvatim na sebe", rekao je Ružić.

O tome kako unaprediti dodatno obrazovanje, kako kaže, rauzgovaraće sa rektorima državnih, ali i privatnih univerziteta, studentima. Najavljuje da će biti nastavljen i socijalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima.

"Imao sam priliku da i u prethodnom periodu po pitanju reformi sistema plata, platnih razreda, kao koordinator pregovora sa sindikatima iz svih javnih službi, upoznam sve te divne ljude iz reprezentativnih sindikata prosvete. Imali su uvek jasnu argumentaciju, iz njihove perspektive, siguran sam da je imaju i dalje. Ne postoji nijedan razlog da socijalni dijalog ne bude nastavljen", rekao je ministar.

Svaka politizacija priče u toj sferi, napominje, ne pomaže onima za čije se interese sindikati bore.

Kada će biti uvedeni platni razredi, nije mogao da precizira, ali kaže da će sa formiranjem vlade pregovori oko platnih razreda biti intenzivirani.

Podseća da je jedan od razloga odlaganja uvođenja platnih razreda i činjenica da je Vlada Srbije svake godine omogućavala sektorska povećanja plata i da su ta sektorska povećanja iziskivala nove finansijske analize od strane Ministarstva finansija.

Zna da neće biti lako doći do platnih razreda, ali je spreman da se kao ministar prosvete "potrudi". Uveren je da će biti podrške i od druga dva ministarstva, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i ministarke Marije Obradović i Ministarstva finansija i ministra Siniše Malog.

"Za početak mislim da nije ni lako, ali ne verujem da će biti preteško. Važno je da se oseti impuls koji dolazi iz čitavog sistema. Zaista jeste ogroman sistem i tu se radi što direktno, što indirektno oko tri miliona građana Srbije. Kada to preračunate nije logično da će neko hvaliti ministra prosvete", navodi on.

Podseća da je sistem obrazovanja, pored zdravstva, najvažniji sistem u Srbiji.

Upitan šta će biti njegovi prvi koraci i prioritet u radu, Ružić odgovara da je to očuvanje zdravlja učenika, studenata, ali i učitelja, nastavnika i profesora.

Kako je rekao Krizni štab će davati predloge mera u odnosu na epidemiološku situaciju u kojoj se Srbija nalazi.

"Dolaskom hladnijih dana, dolazimo do toga da su brojke negativnije. Naš interes je da očuvamo kontinuitet, da život teče dalje i ukoliko ne dolazi do dramatičnog ugrožavanja zdravlja učenika, studenata, nastavnika i profesora ne preduzimamo radikalnije mere. Oni koji su referentni za to su članovi Kriznog štaba i oni će biti konsultovani", rekao je Ružić.

(Kurir.rs/Tanjug)

