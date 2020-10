VUČIĆ JE HITRO SEO NA ZADNJE SEDIŠTE, A BRNABIĆKA VOZAČU UZVIKNULA: Pratite onaj auto! Pogledajte šta se danas događalo u Galeriji

"Izgledalo je nestvarno kada smo razgovarali o jednom snu, da iz močvarne žabokrečine, ceo jedan kraj koji je ličio na ruglo, pretvorimo u nešto najlepše na jugoistoku Evrope. Napravili smo najlepšu i najuređeniju promenadu u celoj Evropi. Danas Beograd postaje glavni grad celog regiona. Ovde će da radi gotovo 5.000 ljudi kada svi lokali budu popunjeni. Video sam nasmejane, zaposlene ljude koji žele sebi da obezbede sigurnu budućnost u našoj zemlji. Izdržali smo sve napade, pokude zbog pokušaja da ostvarimo snove, da nešto što je bilo najružnije u našoj zemlji konačno postane najlepše. Za nas je važno da sanjamo veliko, da sanjamo visoko i da te snove ostvarujemo. Hvala građanima koji žele da sanjaju velike snove i veruju u njihovo ostvarenje. Rad uvek pobeđuje. Živela Srbija!" Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju objekta Galerija Belgrade u okviru projekta @belgradewaterfront.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 30, 2020 at 1:17am PDT