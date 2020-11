LIDERI DEMOKRATSKOG FRONTA ŽESTOKO O KRIVOKAPIĆEVOM SPISKU: Nismo srećni što je Abazović ministar, ali ne damo Milu da se vrati

Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić prilično je razbesneo partije vladajućih koalicija kada je saopštio da će među anonimnim kandidatima za ministre, deo takozvane ekspertske vlade, biti i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, i to kao prvi čovek resora odbrane.

Volja i želja mandatara

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić za Kurir otvoreno priznaje da nije zadovoljan Krivokapićevim predlogom, ali i nagoveštava da će, uprkos izneverenom dogovoru, podržati njegovu odluku.

- To što je Abazović kandidat za ministra nije problem ni Abazovića, niti građana koji su iskazali svoju volju na izborima, već je to volja, želja i odluka isključivo mandatara Krivokapića. On je na poslednjem sastanku bio izričit da u novoj vladi neće biti mesta za političare, i to ne samo lidere stranaka i poslanike nego i one koji su učestvovali na poslaničkim listama. Stvari su se razbistrile. Dok smo se mi borili za slobodu i napredak Crne Gore, neki su se borili za fotelje. Nismo zadovoljni, ali nećemo ni dozvoliti da se vrati režim Mila Đukanovića i njegovog DPS. U tim koordinatama ćemo odlučivati - kaže Mandić.

Njegov kolega iz DF Milan Knežević naglasio je da ta koalicija nije tražila nijedan resor, već samo poštovanje izborne volje.

Test za 200 dana

- Mandatar je predstavio vladu, a autentični predstavnici ne mogu da budu na ključnim pozicijama, posebno u bezbednosnom sektoru, gde su Terzić i Abazović. Mandatar će imati test za narednih 200 dana i mi smo mu saopštili da nas ne interesuju njegovi kandidati za ministre, interesuje nas isključivo on i on će biti naš dužnik u narednom periodu - kaže on.

Krivokapić je u obraćanju javnosti saopštio da će buduća vlada Crne Gore imati 12 ministarstava, što je model koji je pripremio po uzoru na Holandiju i Finsku. On je rekao da je sporazumom tri pobedničke koalicije usaglašena ekspertska vlast i da se u izvršnoj vlasti neće brojati „krvna zrnca, niti voditi računa o naciji i veri“.

Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije, izrazio je sumnju da predloženi sastav vlade može da prođe parlament.

- Deluje kao da profesor Krivokapić želi da mu vlada ne bude izglasana u Skupštini - napisao je on na Tviteru.

NEBOJŠA MEDOJEVIĆ Vlada tajkuna i Milovih ljudi foto: Printscreen YouTube/Pokret za promjene U kritikovanju Krivokapićevog spiska najbrutalniji je bio Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene, koji je deo DF. On je rekao da nema ništa od reformi i demontaže sistema i da je sve jedna velika prevara naroda i opasno igranje sa sudbinom države. Zbog toga on naglašava da se ovoj vladi mora ograničiti mandat. - Krivokapić je slab i kolebljiv lider. Ne drži reč. Menja kurs dnevno... U ovoj vladi ima više DPS-ovaca nego u vladi Duška Markovića. Vlada teokrata i tajkuna. Idemo nazad u srednji vek - naveo je Medojević.

