POSLANICI UZVRATILI ŠEFU PARLAMENTA: Dačiću, a kad si pa ti platio kafu?

Odluku predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića da se pozabavi podizanjem cena u restoranu parlamenta poslanici su dočekali na nož. Međutim, ono što parlamentarcima smeta nisu više cene, kako kažu u razgovoru za Kurir, već jeftina demagogija kojoj je šef parlamenta pribegao.

Poslanik SNS Marijan Rističević poručio je da je spreman da donira novac u onom iznosu koliko je Dačić platio kafa u Ministarstvu spoljnih poslova za vreme mandata šefa diplomatije.

foto: Ana Paunković

- Koliko je on platio kafa, pića i hrane u zgradi MSP, toliko sam spreman da doniram. U Skupštini se sve plaća, a restoran (u koji nisam kročio pet godina) nije skupštinski, već Službe za zajedničke poslove i cene su iste u bilo kom organu Republike Srbije. I pevanje ću mu platiti - napisao je Rističević na Tviteru.

Dačićeva ideja nije naišla na razumevanje ni kod poslanika SNS Dragana Šormaza.

foto: Zorana Jevtić

- Demagogija! Ne znam kako on to uopšte može da uradi?! Skupštinski restoran je pod upravom Uprave za zajedničke poslove, tj. Vlade. To su cene koje važe u svim Vladinim, slobodno mogu reći, menzama. Ne znam zašto to nije uradio dok je bio predsednik Vlade - kaže Šormaz za naš list i dodaje:

- Pravi predsednik Skupštine bi morao da se potrudi da se ojača uloga parlamenta u društvu, kao i da popravi uslove rada i status narodnih poslanika.

Ipak, ima i onih koji podržavaju predsednika Skupštine u svom naumu, a jedan od njih je samostalni poslanik Vladan Glišić:

foto: Kurir

- Odluka je dobra jer pokazuje solidarnost Skupštine sa narodom u ekonomskoj krizi. Ali Dačić bi više koristio državi da je nastavio da radi otpriznavanje Kosova nego što se ovim bavi. Zato sam glasao protiv njegovog izbora na ovu funkciju.

Cenovnik iz skupštinskog restorana turska kafa 5

čaj 13

espreso s mlekom 21

sok od breskve 18

potaž od pečuraka 50

špageti karbonara 115

kajgana od dva jajeta 24

pljeskavica na kajmaku 222

dimljeni vrat na žaru 190

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Ana Paunković

Kurir