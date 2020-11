VUČIĆ O IZJAVI BAKIRA IZETBEGOVIĆA DA SE BiH NAORUŽAVA: Spremni smo da kupimo granate iz Bugojna

Svaki napredak BiH je dobar i za nas, a spremni smo da kupimo granate iz Bugojna, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom izjave Bakira Izetbegovića da se BiH naoružava i da je fabrika u Bugojnu napravila specijalne granate, što je pretnja svima koji misle da napadnu Bosnu.

Istakao je da je Srbija spremna na svaku vrstu saradnje, dodajući da postoji mogućnost saradnje na regionalnom nivou i zajednička prodaja municije širom sveta.

"Mi ne planiramo da ratujemo sa bilo kim. Da objašnjavam kakav je odnos snaga tu i ko je jači, ne mogu. A i nisu izbori za tri dana, kao što nekima jesu", zaključio je Vučić.

Vučić je, na konferenciji za štampu, kazao da je dobio jutros originalnu izjavu Izetbegovića i, ako je to oružje tako strahovito, kako Izetbegović kaže, on to ne vidi kao pretnju.

"Ako je to oružje strahovito, kako kažu, za razliku od njih to ne vidim kao pretnju, već sam sretan zbog njih. Mi smo spremni da pogledamo i kupimo to oružje ako je tako strahovito", kazao je on.

Vučić je istakao da je Srbiaj spremna da sarađuje sa fabrikom u Bugojnu, kao i sa drugim fabrikama oružja u BiH.

"Svaki napredak BiH za nas je dobar, za razliku od njih koji vide u svemu pretnju i želju da sa nekim ratujemo. Mi nemamo problem s tim", naglasio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir