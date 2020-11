UŽIVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić prvo o zdravlju, krenuli smo u potragu za vakcinama! OBEZBEDILI SMO 1.800.000 DOZA

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se ovog jutra javnosti danas iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Obraćanje je počelo tačno u 10.15 časova.

Prvo o koroni i vakcinama, to je pitanje zdravlja nacije

Na samom početku predsednik je rekao da će danas govoriti o nekoliko strateških tema, ali prvo i pre svega o zdravlju naših građana. On je rekao da smo dosad obezbedili 1.800.000 doza vakcina protiv korone, a to će najverovatnije biti Fajzer, te da će ih prvo dobiti medicinsko osoblje, vojska i policija, a da će vakcine u Srbiju doći pre kraja decembra. On je dodao i da ćemo nastaviti pregovore i za ruske i kineske kako bismo nastavili borbu protiv kovida.

1 / 3 Foto: Kurir/Silvija Slamnig

- Pregovaramo sa svima koji mogu da nabave vakcine, preko Covax sistema obezbedili smo 1,8 miliona doza vakcine, najverovatnije Fajzerove, ali pregovaramo i sa ruskim i sa kineskim partnerima - rekao je Vučić pa dodao i da je zajedno s Vladom Srbije krenuto u potragu za vakcinama kako bi se na najbrži način nabavile najbezbednije vakcine za naše građane.

- Krenuli smo u potragu za vakcinama, da na najbrži mogući način nabavimo najbezbednije vakcine za građane, da prvo umanjimo, a onda i potpuno prekinemo katastrofalne uticaje korone na život ljudi u Srbiji i na našu ekonomiju", rekao je Vučić i dodao da su nam potrebne veće količine vakcine.

- Pokušaćemo da do kraja januara da obezbedimo vakcine za one kojima su najpotrebniji - medicinske radnike i vojnike. Odmah iza njih idu ljudi koji imaju teške bolesti, kao i naši najstariji građani, pa tek onda sredovečni i mlađa lica. Daćemo sve od sebe da obezbedimo što je moguće više vakcina i da završimo borbu protiv kovida kao jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi.

Predsednik je čestitao Kriznom štabu i svim medicinskim radnicima ai i građanima koji su pokazali odgovornost i disciplinu, te ponovio: Već pre kraja decembra imaćemo prve vakcine u zemlji. To je pitanje zdravlja nacije.

