VUČIĆ OTVORENO I BEZ ZADRŠKE: Ja sam bio za policijski čas!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će saslušati predloge Kriznog štaba šta bi trebalo preduzimati povodom epidemije virusa korona, navodeći da je on bio za policijski čas, a ne za polovična rešenja.

Vučić je u obraćanju javnosti istakao da je Krizni štab i do sada radio fantastično i da veruje u njihovo znanje i stručnost.

„Bio sam za policijski čas, a to zatvaranje od 6 do 6, to su polurešenja, koja više štete ekonomiji, a koristi neće doneti, ali, saslušaćemo njih“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje da li će Krizni štab danas predložiti neke nove mere.

Krizni štab će na današnjoj sednici razmatrati nove mere protiv suzbijanja Kovida-19, a prema navodima medija, glavna tema bi mogli bi da budu kafići i klubovi.

Stroža mera, kada je reč o ugostiteljskim objektima bila bi potpuno zatvaranje, čemu se protive i čelnici grada Beograda, dok je blaža i izvesnija varijanta da se njihovo radno vreme skrati do 20 ili 21 sat.

