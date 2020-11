BABIĆ ZA KURIR POSLE SMENE: Prošao sam ni kriv, ni dužan golgotu, sad želim da ozdravim!

Zoran Babić, funkcioner SNS koji je prethodne 3,5 godine bio na čelu JP "Koridori Srbije", u razgovoru za Kurir poželeo je svom nasledniku sreću u radu, a on će se, dodaje, fokusirati na svoje zdravlje - što zbog povreda koje je dobio u saobraćajnoj nesreći, što zbog drugih zdravstvenih problema koji su se nagomilali vremenom.

- Želeo bih da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi što su mi ukazali poverenje da vodim Koridore Srbije u protekle 3,5 godina. Uz nemerljivu podršku predsednika i Vlade, zajedno sa svim zaposlenima u Koridorima Srbije, izvođačima i podizvođačima, projektantima i stručnim nadzorom uspeli smo da završimo veoma zahtevan autoput kroz Grdeličku klisuru, zatim i Istočni krak Koridora X, da kompletiramo Y krak i privedemo kraju i Batajničku petlju. Uspeli smo i da započnemo velike infrastrukturne projekte kao što su Moravski koridor i autoput Ruma- Šabac- Loznica - navodi Babić i dodaje:

- Pripremili smo tendere za Koridor mira od Niša do Merdara, ugovorili smo Fruškogorski koridor i učestvujemo u ugovaranju Sektora C Obilaznice oko Beograda od Bubanj Potoka do Pančeva. Takođe, pred Koridorima Srbije je i realizacija autoputa Vožd Karađorđe. Gospodinu Antiću želim puno sreće i uspeha u budućem radu i siguran sam da će se i u budućnosti svi delovi Srbije spajati najmodernijim autoputevima.

Zbog nagomilanih zdravstvenih problema, fokus će mu biti na ozdravljenju, ali, kada je reč o nekom budućem angažovanju, stavlja se, dodaje na raspolaganje predsedniku, Vladi i SNS.

- Uz Golgotu koju sam ni kriv ni dužan prošao u jednom delu javnosti zbog saobraćajne nesreće u kojoj je izgubljen jedan ljudski život, zbog čega mi je neizmerno žao, ali i u kojoj sam kao putnik zadobio povrede od kojih se još uvek nisam oporavio i uz druge nagomilane zdravstvene probleme koje imam, prvenstveno želim da ozdravim. Što se tiče nekog mog budućeg angažovanja, kao i do sada, stojim na raspolaganju predsedniku Srbije, Vladi i Srpskoj naprednoj stranci, a u najboljem interesu svih građana Srbije - navodi Babić.

