ADVOKAT BRANISLAV TAPUŠKOVIĆ ZA KURIR O OPTUŽNICI PROTIV VOĐA OVK: Dokazi za žutu kuću i proterivanje 250.000 Srba nisu uništeni

Advokat Branislav Tapušković kaže u razgovoru za Kurir da je optužnica podignuta protiv nekadašnjih čelnika terorističke tzv. "OVK" pred Specijalizovanim većima za Kosovo (u Hagu) farsa, jer na njoj nema optužbi za „žutu kuću“ (trgovina organima) i progon oko 250.000 Srba sa Kosovu i Metohiji.

Da li ste očekivali da deo optužnice bude i trgovina organima, „žuta kuća“?

- Ako se priča o toj nekoj pravdi koja treba da bude postignuta, onda je optužnicom morala da bude obuhvaćena i „žuta kuća“ i proterivanje 250.000 Srba sa Kosova nakon što su UN stupile na to tlo. Radi se o optužbama za pojedinačna ubistva, to u startu kompromituje ovaj sud.

Kakav ishod očekujete? Verujete li da će bar neko od njih - Tači, Veselji, Krasnići, Seljimi - biti i osuđen?

- To je teško prognozirati. Postupak jeste počeo, ali taj sud je osnovala skupština Kosova, nepriznate države, po tamošnjim zakonima i ustavu. To je samo privid međunarodnog suda, jer sude sudije iz drugih država i jer je izmešten na drugu teritoriju, on ne može da se uporedi sa sudom za bivšu Jugoslaviju, koji je osnovao UN (čak je i to imalo svoj nelegitimitet, jer ga nije osnovala GS, već SB). Dugo već inicijatori tog suda, Tači i društvo, vode vrlo aktivnu akciju da se taj sud, isto kako je osnovan, i ukine. Imam uverenje da će skupština, po ovlašćenjima kojima je donela taj zakon za formiranje suda, i da ga ukine. Ne zna se ni po kojim principima će se suditi. Bilo je reči da tu, u optužnici, postoji udruženi zločinački poduhvat, ali pitanje je kako će se to završiti. Možda bude osuda za pojedinačne slučajeve, ali za ključne - masovne zločine, „žutu kuću“, neće. Pouzdano znam da su ti dokazi za „žutu kuću“ postojali u Tribunalu, to je znao i Dik Marti kada je pisao izveštaj za Savet Evrope. Dokazi su tamo bili u vreme Karle del Ponte. Međutim, kada je Marti otišao da potraži te dokaze, dobio je informaciju da su uništeni. Uveren sam da nisu i da će se pojaviti kada nekome to bude odgovaralo.

Šta sad kad su se sva četvorica izjasnila, kakva je dalja procedura?

- Moguće je, pošto su se dobrovoljno predali, da ih puste da se brane sa slobode. Međutim, dobrovoljno su se predali i mnogi naši generali, pa nikad nikom nije palo na pamet da im dopusti da se brane sa slobode. To će biti jedan od prvih ispita za sud. Ukoliko ih puste da se pripremaju za suđenja sa slobode, onda je to čista farsa. Pa njima su podaci o svedocima procurili. Videćemo da li je svedocima neko pretio po izjavama koje budu dali na sudu. Ubeđen sam da će oni, do momenta dok ne budu pozvani na sud, biti u stalnom strahu za svoj i život svoje porodice.

O MOGUĆEM SVEDOČENJU PREDSEDNIKA CRNE GORE Ako Milo bude svedok, kazaće da zločina na KiM nije bilo Pojavile su se ocene da bi i Milo Đukanović, predsednik Crne Gore, mogao da se pojavi kao svedok u predmetu Hašima Tačija... - Verovanje da će se pojaviti Klinton, Bajden, to su besmislice. I pominjanje Đukanovića kao svedoka, pre nego što je tužilac izveo ijedan dokaz, besmisleno je. Ne znam ni na koje činjenice bi moglo da bude predloženo njegovo ispitivanje. Ukoliko budu svedoci odbrane - Đukanović, Klinton, Bajden, onda bi oni bili predloženi na okolnosti da zločina na Kosovu nije ni bilo.

