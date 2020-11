VUČIĆ U NIŠU: Danas je težak dan za Srbiju, pogotovo po broju preminulih

NIŠ - Danas je za Srbiju težak dan, posebno po broju preminulih od korona virusa, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, ne navodeći brojke.

"Ali, mi moramo da se borimo, da gradimo zdravstveni sistem, koji je pokazao veliku žilavost i pokazao da ima više ljudi koji žele da se bore, rekao je Vučić u Nišu.

On je naveo da se nada da će kriva zaraženih uskoro da se zaravni.

"A, kada stane da raste broj zaraženih, znaćemo koji su brojevi svakog dana, i koliko ljudi moramo da lečimo i biće lakše", rekao je Vučić. On je podsetio da će za tri dana biti otvorena nova kovid bolnica u Batajnici, a za 17 dana i u Kruševcu.

Zdravstveni sistem nije pukao, zbog heroja,a ne kritizera

Vučić je poručio danas da srpski zdravstveni sistem nije pukao, kako to pojedini tvrde, ali da jeste u teškoj situaciji i da uprkos tome napreduje, zahvaljujući herojima u zdravstvu koji pomažu svoju državu, za razliku od ovih drugih koji gledaju samo da joj naškode.

Na pitanje kako komentariše to što je anesteziolog Rade Panić rekao da je naš zdravstveni sistem zvanično već pukao i kritkovao i članove Kriznog staba, Vučić je rekao: "Da nisam predsednik odgovorio bih brutalno, ovako samo - sramota, naš zdravsteni sistme je u teškoj i komplikovanoj sitauciji, ali napreduje svakog dana i rađa junake i heroje svakoga dana".

Vučić je zahvalio svim tim ljudima koji žele da pomognu svojoj državi, umesto da gledaju kako da sruše svoj zdravstveni sistem i državu.

Od broja zaraženih važnije koliko smo života sačuvali

Vučić je izjavio danas da je Srbija samo u poslednjih sedam dana među zemljama sa najvećim rastom broja novozaraženih korona virusom i istakao da mu je važnije koliko je života sačuvano. "A po tom pitanju, Srbija je u značajno boljoj poziciji od drugih država u regionu", istakao je predsednik.

Dodaje da sistem u epidemiji vidi neprijatelja, za razliku od nekih koji u toj nevolji vide političku šansu.

Vučić je novinarima u Nišu, upitan da prokomentariše to što je Srbija među tri zemlje sa najvećim rastom novozaraženih korona virusom, rekao da korona virus ima ciklično kretanje, da je Srbija pre 15 dana bila najbolja u Evropi, a da samo u poslednjih sedam dana ima veliki porast novozaraženih.

"Sada imamo veliki porast, samo, nije to tako od marta, nego u poslednjih sedam dana", kazao je Vučić. On je ponovio da je Srbija u mnogo povoljnijoj poziciji u odnosu na zemlje regiona, kad je reč o broju preminulih od marta, kada je pandemija počela, do danas.

"Moram da primetim da ne razumem šta tačno znači broj zaraženih ako imate u vidu različite nivoe testiranja", rekao je Vučić.

Kazao je da Srbija ima značajno manji broj mrtvih, jer testira dosta ljudi u odnosu na ukupan broj stanovnika, navodeći da se ne može porediti broj novozaraženih u Srbiji, koja testira 23.000 ili 24.000 ljudi, sa nekom od zemalja u regionu, koja prijavi 300 ili 500 novozaraženih na 1.400 testiranih.

Vučić je istakao da Srbija ulaže ogroman novac da bi se veliki broj ljudi testirao, ustanovila infekcija i sačuvali životi.

"Mene interesuje koliko života smo sačuvali i koliko je preminulo, to me zanima, a ne koliko je formalno prijavljenih i zaraženih. Mislite da verujem da imaju samo 300 ili 500 zaraženih, a testiraju 1.000", kazao je Vučić.

Dodao je da bi voleo da Srbija testira i do 30.000 ili 40.000 ljudi kako bi otkrila što više zaraženih.

Istakao je da je ponosan na lekare i ljude koji se bore, navodeći da postoje oni ljudi koji u koroni vide svoju političku šansu.

"Mi u koroni vidimo neprijatelja i borimo se svom snagom i svim srcem", kazao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

