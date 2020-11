TAČI MOLIO ZA JOŠ 2 SATA SLOBODE: Procurili detalji hapšenja vođa albanskih terorista VESELJI PONEO U HAG ZLATNI KOFER

Da je 4. novembar bio njegov poslednji dan u fotelji predsednika takozvanog Kosova Hašim Tači saznao je istog dana nekoliko minuta posle 15 časova.

Tada ga je posetio predstavnik haškog tužioca i obavestio ga da je protiv njega potvrđena optužnica i da je izdat nalog za njegovo hapšenje.

- Gospodine Tači, imaćete priliku da se dobrovoljno predate sutra u 10 časova. Ako ne dođete, ako pokušate da napustite zemlju ili preduzmete neki drugi korak da opstruišete pravdu ili utičete na svedoke, bićete momentalno uhapšeni - rekao je predstavnik tužilaštva.

Tači je odgovorio da će sarađivati. Tražio je da vreme predaje ne bude 10 već 12 časova da bi stigao da završi još neke obaveze. Predstavnik tužioca dopustio mu je još ta dva sata na slobodi.

Tači je zahtevao kopiju optužnice, ali mu je rečeno da će je dobiti kad se preda. Kasnije će saznati da ga tužilac tereti za 98 ubistava i zlostavljanje više stotina zarobljenika u logorima OVK za šta može biti osuđen na doživotni zatvor.

U bazu Euleksa stigao je u 12.10 časova, ali mu kašnjenje od deset minuta, bar prema sudskim spisima, nije zamereno. U vreme dok je ulazio u bazu njegov advokat Dejvid Huper javio je telefonom da će biti Tačijev branilac. Tada je osoblje Euleksa pretreslo Tačija, a u izveštaj koji je kasnije napisala Fidemla Donlon, sekretar haškog suda, upisano je da od njega ništa nije oduzeto.

foto: Printscreen

Službenik tužilaštva obavestio ga je o razlozima hapšenja i o njegovim pravima. Tači je tada čuo poznat tekst koji počinje rečima: "Imate pravo da ništa ne izjavite. Sve što budete rekli može biti korišćeno protiv vas na sudu..."

Potpisao je da je ovo razumeo.

Transfer do aerodroma obavljen je uz pomoć eskort-tima. Svi koji su u tome učestvovali prethodno su testirani na kovid-19 koji je pokazao negativan rezultat. Ipak, svi nose maske i rukavice. Maska je obezbeđena i za Tačija, kao i dezinfekcioni gel za ruke.

U 14.10 potvrđen je identitet pritvorenika Tačija. Nosio je jedan kofer koji je pretresen u njegovom prisustvu iz, kako je navedeno, razloga bezbednosti leta. Predmeti koji su izdvojeni spakovani su u providnu kesu i zapečaćeni pod šifrom.

Tači je kod sebe imao i crni ranac sa ličnim stvarima i kopijama haških dokumenata.

U zapisniku je zabeleženo da je avion kojim je u Hag otputovao Tači, ali i još dvojica njegovih bliskih saradnika Kadri Veseli i Redžep Selimi, prethodno pažljivo očišćen i dezinfikovan. Iz izveštaja koji je objavljen na sajtu suda može se zaključiti da bivši komandanti terorističke OVK nisu sedeli zajedno i razgovarali tokom dvoipočasovnog leta.

Poleteli su u 15 časova i 53 minuta.

Tači je u avionu dobio hranu i vodu i novu masku za lice. U 17.15 sekretar suda obaveštava ambasadu lažne države u Holandiji da su trojica optuženika na putu za Hag. U 18 časova ponovo je posluženo osveženje. Avion je sleteo u 18.28, a u 19.46 časova Tači noseći kofer, ranac i kesu ulazi u pritvorsku jedinicu u Sheveningenu.

Dočekuje ga upravnik i obaveštava ga kako će izgledati procedura prijema. Odmah su obavešteni sekretar suda, sudija za prethodni postupak, predsednica suda, ombudsman i Međunarodni komitet Crvenog krsta.

Iste večeri Tači je preko video-konferencije obavio razgovor sa advokatom.

Veselji se nije javljao na telefon

Dan ranije, tačno u 16.30 časova, Kadri Veseli nije se javio kad mu je zazvonio telefon. Deset minuta kasnije oglasio se i telefon njegovog savetnika koji se odazvao.

- Na vezi je predstavnik specijalizovanog tužioca. Molim vas da prenesete gospodinu Veseliju da se hitno javi - rekao je službenik.

Posle šest minuta predstavnika tužioca poziva advokat Ben Emerson i saopštava mu da zastupa Veselija. Braniocu je rečeno da obavesti klijenta da je optužnica potvrđena i da će imati priliku da se sam preda sutradan u 10 časova. Emerson je upozoren da će Veselji biti uhapšen ukoliko pokuša nešto nedopustivo ili se ne pojavi.

U 18.04 Emerson zove ponovo i potvrđuje da će Veselji doći dobrovoljno. Pre okončanja razgovora predstavnik tužilaštva podseća Emersona da Veselji ponese pasoš.

foto: AP/Peter Dejong

Sutradan u dogovoreno vreme, u bazi Euleksa, Veselji postaje haški pritvorenik i saznaje da je na istoj optužnici sa Tačijem, Selimijem i Jakupom Krasnićijem koji je prebačen u Hag dan ranije.

Sa sobom je poneo kofer zlatne boje koji je pregledan i iz njega su izdvojeni oštri predmeti. Imao je i dve kese sa ličnim stvarima, pasoš, novac i predmete koji su izostavljeni iz javne verzije zapisnika.

Dok je čekao transfer do aerodroma doneta mu je hrana i voda. U avionu je i poslužen ponovo. Po dolasku u pritvorsku jedinicu i nakon sprovedene procedure i razgovora sa advokatom, Veselji je zahvalio šefu obezbeđenja za profesionalnost i način na koji je sproveden u Hag.

Redžep Seljimi stigao i pre roka

Seljimijev telefon, prema izveštaju, zazvonio je prethodnog dana u isto vreme kad i Veselijev. Ni on se nije javio. Predstavnik haškog tužioca poslao mu je poruku da ima važnu informaciju za njega. Selimi se javlja u 18.45 i saznaje za potvrđenu optužnicu i nalog za hapšenje.

- Imate priliku da se dobrovoljno predate sutra u devet časova - rekao mu je predstavnik tužioca i dodao šta će biti posledica drugačije odluke.

- Doći ću - odgovorio je Seljimi.

- Ne zaboravite pasoš.

Seljimi je u tom razgovoru pitao da li sme da saopšti da je protiv njega potvrđena optužnica. Predstavnik tužioca je odgovorio da on ne ohrabruje ljude da to rade, ali da je to ipak njegova lična odluka.

U bazu Euleksa stigao je i pre nego što je morao - nekoliko minuta pre devet. Posle pretresa oduzeti su mu "ajfon", novčanik i sat i sve je stavljeno u kesu za dokaze. Obavešten je o razlozima hapšenja i pravima koja mu garantuje zakon. Pitali su ga da li je potrebno da nekoga obaveste o njegovom hapšenju, a Seljimi je odgovorio da za to nema potrebe.

Stvari za Hag spakovao je u kofer srebrne boje i malu putnu torbu. Dok je čekao transfer za aerodrom odbio je posluženje. Hranu nije želeo ni kasnije u avionu. Uzeo je samo vodu i čokoladicu.

Krasnići se bunio tokom hapšenja

Jakup Krasnići uhapšen je 4. novembra rano ujutro dok ostala trojica, bar zvanično, nisu još znala za potvrđenu optužnicu. On jedini nije imao priliku da se dobrovoljno preda. Kasnije se u haškoj sudnici požalio da se nikad u životu ni prema kome nije ponašao onako kako su se prema njemu ponašali oni koji su ga hapsili.

Krasnićiju je jutro počelo vrlo dramatično. Predstavnik tužioca, uz policiju Euleksa i Kosova, zazvonio je na vratima njegove kuće u Prištini u 6.25. Nije bio siguran da se zvono čulo pa je zakucao. Predstavnik tužilaštva mu je saopštio da ima nalog za hapšenje, a zatim ga je obavestio o njegovim pravima. Ušla je policija, kuća je opkoljena i počeo je pretres.

foto: Youtube Printscreen

Ubrzo su mediji na Kosovu, a zatim i u Srbiji, preneli vest da je policija ušla u kuću Krasnićija po nalogu haškog tužilaštva. Bilo je još rano jutro kad su novinari koji prate rad novog haškog suda dobili imejl o sprovođenju aktivnosti na Kosovu po nalogu tužilaštva.

Dok je trajao pretres u njegovoj kući Krasnići je držao telefon u ruci i nešto kucao. Policajac ga je podsetio da je uhapšen i da ne sme da koristi telefon. Zatim mu je, kako je zabeleženo, oduzeo telefon rukom sa navučenom rukavicom i ljubazno mu ponovio da je uhapšen.

- Ovo nije način na koji možete da mi oduzmete telefon. To se tako ne radi - pobunio se Krasnići.

Policajac ga je uverio da će njegova žalba biti zabeležena. Stvari iz njegovih džepova, uključujući i telefon, stavio je u kesu za dokaze. Oko 18.25 časova prebačen je u Hag. U avionu je odbio hranu i piće. Nije hteo da uzme čak ni optužnicu.

Prihvatio je jedino zaštitnu masku za lice. Upravnik zatvora se, kako je zabeleženo, pre nego što je završio sastanak sa njim u ćeliji uverio da pritvorenik kod sebe ima optužnicu.

Sutradan je Krasnići obavestio sud da želi da ga brani advokatica Venkatesvari Alagendra iz Malezije.

(Kurir.rs/Politika)

Kurir