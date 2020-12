DAČIĆ O PLATAMA POSLANIKA: Nismo sami sebi povećali plate i putne troškove, neka Mali javnosti objasni o kakvom je povećanju reč!

Dačić se, po završetku rasprave o Predlogu budžeta za 2021. godinu, osvrnuo na, kako tvrdi, netačne navode pojedinih medija o tome da su poslanici sami sebi povećali plate i putne troškove i zamolio je ministra finansija Sinišu Malog da javnosti objasni o kakvom je povećanju reč.

''U javnosti se piše da su poslanici predložili i da su na odboru izglasali sebi povećanje plate od 3,5 odsto, kao i da su povećani troškovi putovanja za 40 miliona dinara. Niko ne pominje da to nisu samo putovanja u inostranstvo, već da je reč o putnim troskovima za dolazak poslanika i drugih zaposlenih u parlament na radno mesto'', rekao je Dačić.

On je naveo da je u poslednjih pet godina iz republičkog budžeta izdvajano oko 150 miliona dinara za troškove putovanja poslanika, a kada su izbori i više

''Pošto Skupština nije radila zbog izbora i korone, rebalansom je to smanjeno na 119 miliona. Iz te računice ispada da smo sami sebi povećali plate i troškove. Mi nismo tražili nikakvo povećanje, kako za sve druge, tako i za nas'', rekao je Dačić i dodao da je važno da ministar Mali kaže da li je to tačno ili nije. Mali je odgovorio da će od 1. januara biti povećane plate u javnom sektoru i da se to odnosi i na narodne poslanike.

Kada su u pitanju putni troškovi poslanika, Mali je naveo da je u budžetu za 2019. planirano 200 miliona dinara za tu stavku, od čega je iskoristeno 143 miliona dinara, dok je za ovu godinu opredeljeno 149,7 miliona.

''Zbog korone nije bilo putovanja, pa je to smanjeno na 119 miliona. Za 2021. godinu opredeljeno je 155 miliona dinara za putne troškove, što je manje nego i u 2019. godini'', rekao je Mali.

