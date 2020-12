ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ PODRŽAO MILOV UDAR NA SRBIJU! Srpski ambasador i dalje ne može u Crnu Goru!

Uprkos obećanjima o raskidu sa antisrpskom politikom bivšeg režima, novi crnogorski premijer Zdravko Krivokapić podržao je odluku Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića o proterivanju ambasadora Srbije Vladimira Božovića iz Crne Gore.

Zanimljivo je da je Krivokapić ovaj neprijateljski potez prema Srbiji branio upravo iz Brisela, čiji su zvaničnici glasno pozivali Crnu Goru da, u duhu dobrosusedske politike, odustane od ove mere.

Mnoge razljutio

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ako taj iskaz vređa nezavisnost i suverenitet neke zemlje, naravno da ćete preduzeti odgovarajuće mere, bez obzira na to ko je ambasador - izjavio je Krivokapić.

Inače, diplomatski predstavnik Srbije proglašen je krajem novembra personom non grata u Crnoj Gori jer je podgoričku skupštinu 1918. godine nazvao „oslobođenom“ i „slobodnom voljom“ crnogorskog naroda. Krivokapićeva argumentacija iznenadila je, ali i razljutila mnoge u Crnoj Gori, jer je on predvodio listu „Za budućnost Crne Gore“, koju su dominantno činile stranke koje baštine vrednosti podgoričke skupštine.

Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević kaže za Kurir da premijer u ovom slučaju treba da sledi preporuke EU.

- A EU je, pozdravljajući odluku Srbije da povuče odluku o proterivanju crnogorskog ambasadora Miloševića, predložila da u duhu dobrosusedskih odnosa Crna Gora uradi to isto. To bi bilo evropsko i primereno delanje gospodina Krivokapića. Sve drugo značio bi kontinuitet politike novog premijera sa delanjem i politikom Mila Đukanovića. A to građani Crne Gore ne podržavaju - naglasio je naš sagovornik.

Strpljenje na izmaku

Lider Demokratskog fronta Milan Knežević javno je upozorio Krivokapića da je strpljenje njegove organizacije na izmaku.

- Pitam premijera Zdravka Krivokapića da li je u Briselu za podgoričku skupštinu 24. novembra 1918. izjavio da „vređa nezavisnost i suverenitet neke zemlje“ i da treba „preduzeti odgovarajuće mere bez obzira na to ko je ambasador“? Tik-tak - napisao je on na Tviteru.

USVOJENE IZMENE ZAKONA O SLOBODI VEROISPOVESTI Džomić: Svetinje su spasene, Amfilohije se sada raduje iz carstva nebeskog foto: Kurir/Zoran Šaponjić Izmene Spornog Zakona o slobodi veroispovesti, koji je najviše ugrožavao svetinje SPC u Crnoj Gori i zbog kog su se mesecima održavale litije, usvojene su juče u crnogorskoj vladi sa dopunama i izmenama. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava predložilo je brisanje članova koji su se odnosili na registraciju i imovinu verskih zajednica. Protojerej-stavrofor Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta MPC, kaže za Kurir da su izmene i dopune spornog Zakona o slobodi veroispovesti sasvim korektne i da veruje da će ih Skupština Crne Gore usvojiti. - Ne ugrožavaju se stečena prava nijedne crkve i verske zajednice, usaglašen je sa međunarodnim standardima, ustavom Crne Gore i mišljenjem Venecijanske komisije iz 2019. To je dobro rešenje. Mitropolit Amfilohije je imao presudnu ulogu tokom litija i danas se u carstvu božjem raduje što je volja naroda pobedila i što su svetinje sačuvane. On nije odsutan, on je samo nevidljivo prisutan u Crnoj Gori - kaže Džomić.

