DEMOKRATSKI FRONT: Krivokapiću, smenjuj Milove ljude ili vlada pada pre prvih 100 dana!

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić suočava se s još jednim velikim potresom unutar vladajuće većine koji ozbiljno preti da obori tek formiranu vladu. Lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević zapretili su Krivokapiću uskraćivanjem podrške vladi zbog njegovog "koketiranja s mafijaškim režimom Mila Đukanovića". To bi moglo da znači da njegova vlada ne bi dočekala ni famoznih 100 dana rada.

Mafija ili DF

Povod za postavljanje ovakvog ultimatuma premijeru je izjava specijalnog državnog tužilaštva da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i zamenik direktora policije Zoran Lazović imaju bezrezervnu podršku potpredsednika vlade Dritana Abazovića za nastavak obavljanja dosadašnjih funkcija. Jedan od lidera DF Andrija Mandić kaže za Kurir da opstanak crnogorske vlade zavisi isključivo od premijera i njegovog izbora: hoće li podržati mafiju ili DF.

- Poruka DF je vrlo jasna. Vlada ne može da ima i našu podršku i podršku mafije. Milivoje Katnić i Zoran Lazović su bili udarne pesnice bivšeg mafijaškog režima i ako Krivokapić hoće da ih podrži, onda mi, kao najveći deo vladajuće većine, ne možemo njega da podržavamo. Žalimo što moramo ovako da mu šaljemo poruku, ali većina se okupila na obećanju građanima da nema koketiranja s bivšim režimom. Gotovo sam uveren da će Krivokapić dobro shvatiti šta smo mu poručili, da neće stati na stranu mafije i da bi, prema tome, i vlada trebalo da bude sigurna - poručio je Mandić.

Vlada kratkog daha

Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević kaže za naš list da su bile dovoljne tri nedelje da se vidi da je Krivokapić bio pogrešan izbor za predsednika nove crnogorske vlade.

- On je svojim delanjem brzo izneverio očekivanja velikog broja građana Crne Gore koji su se borili za razvlašćivanje DPS Mila Đukanovića. On dnevno luta u odlučivanju i o onim najvažnijim pitanjima. Što kraće bude trajala Krivokapićeve vlada, i on će biti manje neuspešan. Šteta je što je propušten istorijski momenat za formiranje reformske vlade. Odgovornost je pre svega gospodina Krivokapića što će njegova vlada biti prelazna i kratkog daha - ocenjuje Pavićević.

