U ODBRANU LAŽOVA IVANOVIĆ IVANA I NJEGOVIH LAŽI UKLJUČILI SE N1 i GEORGIEV: Umesto da pitaju za dokaze, oni napadaju Kurir

U odbranu gnusnih laži i lažova Ivanović Ivana, večitog plaćenika koji danas radi za Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, očekivano su se uključili i televizija N1 i urednik jedne emisije na Novoj S Slobodan Georgiev. Naravno, niko od njih ne dovodi u pitanje Ivanovićeve tvrdnje o tome da je predsednik Aleksandar Vučić ukrao 187 vakcina protiv koronavirusa - a za šta Ivanović nije ponudio nijedan dokaz - već su brže bolje po komandi skočili da ga bespogovorno brane, što ih čini saučesnicima u laži. Očigledno je da je njihov zadatak da napadaju Kurir i Ivanovića predstave kao žrtvu, odnosno da argumente o njegovim lažima predstave kao njegov progon. Međutim, time su se samo priključili lažima i odbrani najprimitivnijeg medijskog bednika, pritom se praveći ludi da ne razumeju argumentaciju Kurira.

Jer, i najobičnijem laiku je jasno da je Ivanović izmislio priču o tome kako je Vučić ukrao vakcine. Da je Vučić to uradio, njegov otac bi primio vakcinu i ne bi u noći dočeka u teškom stanju završio u bolnici zbog koronavirusa, gde se i dalje nalazi. Ako ovo ne potvrdite da razumete, vi ste pokvareni ili glupi, trećeg nema.



Sve su to činjenice pred kojima N1 i Georgiev zatvaraju oči. Oni ne samo da nisu zatražili dokaze od Ivanovića, nego uopšte ne dovode u pitanje njegove opasne tvrdnje, uzimajući ih zdravo za gotovo... Puštaju ga da se nevešto pere, a pritom svi zajedno menjaju teze, pa tako one koji su se usudili da od voditelja zatraže dokaze optužuju za "vođenje kampanje protiv Ivanovića". A Ivanović ne samo da nije ponudio dokaze, već je nastavio da napada medije, novinare i sve druge koji su se usudili da ga pitaju jednostavno pitanje: Imaš li dokaze za ono što si napisao?

Pitamo se da li su N1 i Georgiev, ali i svi drugi koji danas brane Ivanovića, svesni štete koju je on napravio? Da li shvataju da je plasiranje laži o krađi vakcina, u jeku borbe protiv strašnog virusa, ozbiljno stvaranje panike? I da li znaju kakve posledice sve ovo može da ima?

Georgievu i N1, očigledno, ništa ne znači ni to što su od Ivanovića danima na tviteru ljudi tražili dokaze, koje on već deseti dan nikako da iznese. Ne, oni se na to nisu obazirali, već su brže-bolje skočili u odbranu lažova Ivanovića, najvećeg medijskog bednika u Srbiji. Sada čekamo kada će se u njegovu odbranu uključiti i ostali mediji i plaćeni pojedinci iz mašinerije Junajted grupe, iza koje stoje Ivanovićeve gazde Dragan Šolak i Dragan Đilas.

Kurir ponovo poručuje Ivanoviću: Ivane, lažove, daj dokaze da su vakcine ukradene ili se izvini za svoje laži i prestani da za račun svojih gazda truješ javnost, širiš mržnju i stvaraš još veće podele u društvu. A ako nekim čudom dokažeš da si govorio istinu, mi ćemo se tebi izviniti.

Inače, svima onima koji su "zabrinuti" što Kurir ovakvim epitetima opisuje Ivanovića poručujemo - izabrali smo stil i rečnik koji ovaj voditelj koristi u svojim emisijama u kojima redovno ismejava, ponižava, čereči i vređa pojedince, nipodaštava ih, svakodnevno crta mete na čelo, a novinare naziva uličarskim imenima. To je najbesprizornija i najvulgarnija medijska ništarija.

Kurir je juče pozvao Ivanovićeve saradnike i neke od gostiju njegove emisije, s namerom da ih pitamo kako komentarišu što Ivanović u javnost iznosi ozbiljne optužbe i ne nudi nikakve dokaze, što napada svakog ko se usudi da ga pita na osnovu čega iznosi tako opasne tvrdnje i što učestvuju u emisiji u kojoj se ljudi omalovažavaju i etiketiraju i medijski progoni veliki broj novinara i javnih ličnosti. Od ekipe jedne njegove emisije jedino se javio Dragan Ilić, koji je samo kratko poručio da uopšte ne želi da komentariše ovaj slučaj. S druge strane, Slobodan Nešović Loka i Srđan Dinčić do objavljivanja ovog teksta nisu odgovarali na naše pozive.

Programski direktor N1 Jugoslav Ćosić, koji je nedavno bio Ivanovićev gost, nije želeo ni da sasluša naše pitanje već je prekinuo vezu. Glumica Anđelka Prpić, koja je takođe bila gost u emisiji, rekla nam je da ne daje komentare nedeljom. Na naše pozive nisu odgovarali glumci Nenad Jezdić i Andrija Milošević, kao ni članovi YU grupe. Andrej Josifovski, umetnik poznat pod nadimkom Pijanista, takođe nije želeo da komentariše Ivanovićeve ispade. Mi ćemo biti uporni u pokušaju da od njih i drugih dobijemo odgovore i utvrdimo da li podržavaju prostakluk, vređanje i ponižavanje ljudi koje ova medijska ništarija sprovodi. A one koji to ne podržavaju, zašto se ne ograde od toga.

