AMBASADOR HRVATSKE HIDAJET BIŠČEVIĆ ZA KURIR: Od srca veliko hvala Srbiji za pomoć nakon zemljotresa!

Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Biščević kaže za Kurir da je rečima teško iskazati zahvalnost Srbiji i njenim građanima za solidarnost i pruženu pomoć nakon prošlonedeljnog zemljotresa koji je pogodio Petrinje.

- Osobno sam dobio stotine mail poruka sa svih strana Srbije u kojima građani iskazuju suosjećanje i solidarnost. U ovakvim teškim trenucima ljudi ipak pokazuju svoju najbolju stranu, ljudskost i spremnost na pomoć. Takvi trenuci nam svima pokazuju koliko se nepotrebnima i čak besmislenima čine sve one druge, suprotne izjave, potezi, politike. U tom svjetlu još više cijenimo i odluku Vlade Srbije o izdvajanju milijun eura za pomoć stradalim područjima - kaže Biščević i dodaje:

- Na isti način cijenimo i solidarnost i pomoć koju su pokazale i druge zemlje ovog dijela Europe, od Grčke do Slovenije i od Madžarske do Albanije, Crne Gore... Uz to, zavaljujemo i medijima u Srbiji koji su - bez obzira na sporadične primjere obnavljanja "etno-ključeva" u obradi ove tragedije u kojoj su stradali Ljudi, a ne Srbi ili Hrvati.... - vrlo odmjereno i sa suosjećanjem pratili što se dogodilo u Petrinji, Glini i cijeloj Županiji. Na kraju, ne želim zaboraviti pruženu ili ponuđenu pomoć brojnih srpskih tvrtki i kompanija. Svima, od srca, veliko hvala.

Kurir.rs/B. K.

Kurir