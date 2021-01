SUMNJIVO! Zašto se Stefanović o aferi “Prisluškivanje” javnosti obraća preko stranih medija

Afera prisluškivanje i svojevrstan pokušaj državnog udara, kako su ga okarakterisali stručnjaci za bezbednost, a što je u razgovoru za Kurir obelodanio predsednik Aleksandar Vučić, već danima potresa Srbiju. Otkako je predsednik u novogodišnjem intervjuu za naš list jasno rekao da zna da je čak godinu i po bio protivzakonito prisluškivan, a novoizabrani ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i funkcioner SNS Vladimir Đukanović obznanili da je u to bio umešan deo policije, sve oči javnosti bile su uprte upravo u bivšeg ministra Nebojšu Stefanovića.

Javnost je, kako logika i nalaže, očekivala da od tadašnjeg šefa resora MUP sazna da li je išta o ovoj aferi znao i na kraju krajeva, ono najprostije novinarsko pitanje - kako uopšte gleda na taj skandal koji se dogodio u vreme njegovog ministrovanja.

Interesantno je da Stefanović na ova pitanja nije govorio za domaće medije, niti je odgovorio na konkretna pitanja Kurira. Na naša pitanja "kako vi, kao bivši ministar, gledate na tu aferu?" i "da li ste, kao resorni ministar (u čije vreme se to dešavalo) imali saznanja da deo službe u okviru UKP prisluškuje predsednika zemlje", bivši ministar policije, a aktuelni čelnik resora odbrane uputio nas je na ruski portal Sputnjik, kazavši da će "uskoro izaći njegova izjava za taj portal".

Ne ulazeći u konkretne razloge ministra Stefanovića kome će odgovoriti na pitanja, a koga će od medija uputiti da "vide na Sputnjiku" šta ima da kaže o ovoj velikoj aferi, ne može a da se ne primeti da je, u krajnju ruku, neobično da ministar odbije da odgovori domaćim medijima (a verujemo da su mnoge kolege koje ovoj temi pristupaju profesionalno, pokušale da dobiju komentar resornog ministra u čije vreme su predsednik Srbije, kako i njegovi najbliži saradnici, članovi porodice, pojedini funkcioneri, pa čak i direktor BIA bili ptotivzakonito prisluškivani, a njihovi razgovori snimani).

Da je ovakav potez Stefanovića u najmanju ruku neobičan, uzevši u obzir i činjenicu koju je izneo i ministar Vulin da u ovoj aferi ima upliva i stranog faktora, utisak je i stručnjaka za bezbednost i funkcionera koje smo kontaktirali. Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka, komentarišući to da je Stefanović nakon višednevnog ćutanja dao intervju za inostrani medij, ocenjuje za Kurir da je "interesantno ko to želi da ruši predsednika države, te da se u jednu ruku naziru i elementi iz same stranke na čijem je čelu predsednik Vučić".

- Kao bivši ministar unutrašnjih poslova trebalo je u profesionalnom smislu da objasni šta se desilo sa kontra-obaveštajnom zaštitom i službom za elektronski nadzor u okviru Uprave kriminalističke policije. Trebalo je da objasni zašto je na određen način ta služba zakazala i napravila ovakav propust, koji može imati dalekosežne posledice po nacionalnu bezbednost Republike Srbije, s obzirom na to da je prisluškivan predsednik države i da je ovo u jednu ruku pokušaj državnog udara.

Bjegović: Trebalo je da sazove Biro za koordinaciju službi bezbednosti i naredi hitnu reakciju Kadrovi koji su dolazili u podređene institucije su došle na predlog SNS, odnosno njega. Ono što je trebalo da uradi je da sazove Biro za koordinaciju službi bezbednosti i naredi hitnu reakciju po ovoj bezbednosnoj pretnji od strane političko-kriminalne grupe koja je, po mom mišljenju, instruisana i ima veliku logistiku zapadnih centara moći, prvenstveno velikih obaveštajnih službi koje su jedino opremljene sa takvim sistemima prisluškivanja da mogu ući u bilo koju komunikaciju na svetu - naveo je Bjegović.

Inače, Stefanović je za Sputnjik rekao da je "očigledno da je postojao jedan deo ljudi koji su zloupotrebili svoja ovlašćenja i svoje funkcije."

- Važno je da oni budu otkriveni, da se sve te činjenice otkriju i da država stavi tačku na ovaj slučaj i pokaže da je jača od bilo koga - rekao je Stefanović. Na pitanje Sputnjika (koje mu je postavio i Kurir, a na koje nama nije odgovorio) - ima li kao bivši ministar policije nekakva saznanja o tome, Stefanović je rekao:

- Ono što mogu da kažem, to je da je važno da tužilaštvo tu istragu završi do kraja i da dođe do svih relevantnih pokazatelja i dokaza, zato što je važno da ovo ne ostane nedorečeno, odnosno da ima svoj epilog.

Vladimir Đukanović, funkcioner SNS, a koji je i sam prisluškivan, analizirao je Stefanovićevu izjavu za Sputnjik. - Kako je saopšteno, neko je zloupotrebio ovlašćenja, ali ne vidim da je reagovalo Tužilaštvo niti da su podnete krivične prijave. Stefanović je sekretar Saveta za Nacionalnu bezbednost i šef Biroa za službe bezbednost i sugurno su se svi mogući podaci slivali kod njega, tako da je trebalo da je upoznat sa time da predsednika Republike prisluškuju, a sada sanajemo da nije. Ti koji su zloupotrebili ovlašćenja sigurno su imali neke motive, treba saznati koje. A očigledno su samo pomereni. Treba videti da li je sprovedena i unutrašnja kontrola u MUP i da li će biti krivičnih prijava - rekao je Đukanović za Kurir. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić naglašava da je udareno u sam vrh države i da je reč o veoma delikatnoj stvari.

- Ne bih licitirao o tome ko stoji iza svega, ali je sasvim moguće da se radilo za neku stranu državu. To u ovakvoj stvari nikako ne sme da se isključi - smatra Dragišić.

Pukovnik KOS u penziji Ljuban Karan kaže da mu nike jasno zašto Stefanović izbegava da u javnosti otvoreno objasni svoju ulogu, s obzirom na to da je bio ministar policije kada se prisluškivanje dešavalo.

- Međutim, nemam utisak da je Stefanović u nekakvoj zaveri. Očigledno da čeka rasplet, pa da objasni svoju stranu, želeći da ne ulazi u aferu dok se ne otkriju neke stvari - rekao je Karan.

