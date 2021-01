PRISLUŠKIVANJE VUČIĆA DIGLO SRBIJU NA NOGE Vujačić: Odgovorna kompletna rukovodeća struktura eksministra MUP i njegovih saradnika

BEOGRAD - Slučaj prisluškivanja predsednika Srbije koji je izbio na videlo uoči Nove godine s pravom je zabrinuo domaću javnost jer se postavlja opravdano pitanje - ako neko može da prisluškuje šefa države koji je ujedno i šef svih obaveštajnih službi, a za šta nema zakonskih preduslova, šta može onda da očekuje bilo ko od nas.

Na temu prisluškivanja predsednika Srbije u jutarnjem programu TV Happy govorili su specijalni savetnik ministra MUP i advokat Svetozar Vujačić, advokat Branko Lukić, Milica Đurđević Zavetnica, bivši debeovac Božidar Boža Spasić i publicista Marko Lopušina, poznat po knjigama koje se bave radom tajnih službi.

Vujačić: Odgovorna kompletna rukovodeća struktura bivšeg ministra MUP i njegovih saradnika

Specijalni savetnik MUP i advokat Vujačić je rekao da je to sa prisluškivanjem predsednika strašna stvar i presedan, te da je ministar MUP Aleksandar Vulin rekao da će to isterati i utvrditi ko je to bio ili ga neće biti, te da nije važno ko je izvršilac nego ko je nalogodavac, ko je to smislio i to će biti javno objavljeno.

foto: Printscreen Happy TV

- Ovo je po meni pokušaj pripremne radnje za pokušaj državnog udara - naglasio je Vujačić dodavši da je ovo presedan jer je prisluškivan i šef BIA Bratislav Gašić, što daje posebnu težinu.

On je rekao i da je po njemu ovde odgovorna kontraobaveštajna služba i kompletna rukovodeća struktura bivšeg ministra MUP i njegovih saradnika po principu objektivne odgovornosti! On je rekao da to govori otvoreno i da je vreme da neko odgovara.

Vujačić je dodao i da nije slučajno što je došlo do rotacije na čelu MUP i da pouzdano zna da Vučić ima s pravom neograničeno i veliko poverenje u minista Vulina i direktora BIA Bratislava Gašića kao što ima poverenje u brata Andreja.

Na pitanje ima li predsednik poverenja u bivšeg ministra Nebojšu Stefanovića, Vujačić je rekao da bi tu ostao uzdržan.

- Imao je veliko, to znam sigurno.... - rekao je Vujačić dodavši da je bio jedan od omiljenih i da je važan u stranačkom smislu.

- Po meni, a ja sam mu to rekao i on se ljutio, Nebojša se okružio saradnicima amaterima među kojima nema nijednog pravnika. On je dodao i da treba da budemo sigurni da će ovo Vulin isterati do kraja.

On je rekao da je prisluškivanje predsednika trajalo poslednjih godinu i po dana.

Milica Zavetica: Evo ja ću bez uvijanja da kažem ko je to

Milica Đurđević Zavetnica jutros je u emisiji rekla da će otvoreno i bez uvijanja reći da nema sumnje da je to Vučiću neko blizak te da se u medijima za to odgovornost pripisuje ministru Nebojši Stefanoviću. Ona je dodala da se postavlja pitanje kojoj su stranoj ambasadi prosleđivani ti transkripti, ko je sebe želeo da preporuči nekom stranom ambasadoru ili stranoj službi...

foto: Printscreen Happy TV

Lopušina je na startu rekao da predsednik Aleksandar Vučić nije meta samo unutrašnjih već i stranih službi pa je tako poznato da službe BiH prisluškuju Vučića i Dodika, a hrvatske Vučića i Dačića ne bi li saznale postoji li kakav rascep između ovih vrhunskih političara. On je dodao i da je čitav državni vrh na meti prisluškivanja britanske obaveštajne službe koju interesuje ovaj deo regiona. On smatra da je moguće da iza svega ovoga stoji neki od klanova uz pomoć svojih u MUP i to od trenutka otkad je Vučić objavio rat organizovanom kriminalu.

foto: Printscreen Happy TV

Spasić: Ovo je bio početak tihog državnog udara

Kad je reč o unutrašnjem faktoru, i ko je taj ko može da naredi prisluškivanje, Boža Spasić je rekao da je ovde došlo do raspada razularenog sistema jer ne može "svaka jajara" da naloži nečije prisluškivanje. On je rekao da je sve ovo sa Vučićem počelo u vreme kad i slučaj Jovanjica a sad je pitanje ko je to omogućio odseku za borbu protiv droge. Takođe, ko zna šta su hteli s tim dokumentima o prisluškivanju jer su oni veoma traženi na stranom tržištu. On je dodao da je ovde zakazao kompletan aparat posebno kontraobaveštajna koja ne sme da dozvoli da uopšte dođe do ovoga. I on je naglasio da je ovo bio početak tihog državnog udara, te dodao da je umeštan i strani faktor.

foto: TV Happy Printscreen

On je rekao da je u slučaju predsednika Vučića zakazala kontraobaveštajna zaštita i da mu se čini da je to unutrašnja stvar jer nema ni sudskog procesa ni krivičnog dela zbog čega bi se naložila takva mera. On je dodao da motiv može da bude i prodaja, recimo Bosanci ili Albanci ili politički motiv da ga sutra recimo podrže Britanci.

Advokat Lukić držao se isključivo pravnog okvira rekavši da je zakonit način prisluškivanja jedino onaj predviđen Zakonom o krivičnom postupku i to samo kad je reč o tačno određenim teškim krivičnim delima - dela protiv ustavnog poretka, terorizam, trgovina ljudima, teško ubistvo i to maksimalno traje 3 meseca i može da se produži još samo 3 meseca, osim kad je reč o organizovanom krimunalu gde mera može da se produži za još pola godine. Zakonit način nalaže se na predlog tužioca za tačno krivično delo i uz odluku sudije.

foto: Printscreen Happy TV

(Kurir.rs/TV Happy/TV Happy printscreen)

Kurir