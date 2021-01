PREMIJERKA ANA PRIMILA JE DRUGU DOZU VAKCINE, ALI OVAJ DETALJ MOŽDA VAM JE PROMAKAO: Na majici je imala poruku za sve! (FOTO)

Premijerka Ana Brnabić primila je danas drugu dozu Fajzerove vakcine protiv korona virusa, a na majici koju je nosila pisalo je "Just do it" - "Uradi to".

Mnogi su taj natpis protumačili kao poruku i ostalima da u budućnosti odluče da se vakcinišu protiv korone.

- Verujem u vakcinu i naše institucije. Pozivam građane da učine isto, jer zajedničkim snagama možemo da pobedimo - poručila je premijerka na svom instagram profilu.

Podsetimo, Brnabićeva je prvu dozu vakcine takođe primila na Torlaku, 24. decembra, kao prva u Srbiji, ali i kao prva premijerka u Evropi.

Kurir.rs

Kurir