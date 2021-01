VUČIĆ O UBISTVU OLIVERA I SMRTI SVEDOKA ALBANSKIH ZLOČINA: Imamo sliku o mogućim učesnicima u ubistvu Ivanovića

BEOGRAD - Država Srbija će se boriti na svaki način da pronađe one koji su počinili ubistvo Olivera Ivanovića, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da naše službe već nekoliko meseci imaju kompletnu sliku o onima koji bi imali motiv i koji bi mogli da budu umešani u tako težak i jeziv zločin.

"Oni rade svoj posao, imajući u vidu nemoguće uslove, jer nemamo efektivnu kontrolu na terenu od 1999 , a posebno od 2010. i 2011. godine", rekao je Vučić na novinarsko pitanje da ni posle tri godine od ubistva Ivanovića slučaj nije rešen.

Vucičh je napomenuo da srpske službe imaju kompletnu sliku o zločinu i o licima koja bi mogla da budu umešana i da su naše bezbednosne agencije završile sve što su mogle.

"Nedostaje činjenica da nismo mogli da budemo prisutni na uviđaju i nemamo direktne dokaze. Za to je potrebno da dobijemo ili neke materijale sa uviđaja ili direktno priznanje nekog od učesnika", objasnio je Vučić.

On je istakao da će se Srbija boriti do kraja da pronađe one koji su takav zločin uradili, a kako je dodao, ne želi da govori o cisternama, sekundama i ko je na čemu zarađivao.

Pitanje smrti svedoka za Evropljane i Amerikance

Pitanje ubistva svedoka albanskih zločina pred Specijalnim tužilaštvom u Hagu nije pitanje za Srbiju, već za Evropljane i Amerikance, tvorce tzv. nezavisnosti, konstatovao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Juče je bivši kosovski policajac Fadilj Siljevići pronađen mrtav u brdima iznad jezera Badovac, a prema navodima prištinskih medija on se nalazi na spisku svedoka Specijalnog tužilaštva u Hagu.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa tim, Vučić je rekao da to nije prvi takav slučaj, podsetivši da je najčudnija bila smrt svedoka u procesu protiv Ramuša Haradinaja, u saobraćajnoj nesreći u Podgorici pre nekoliko godina.

"Ali, mislim da je to pitanje za Evropljane i Amerikance, koji su tvroci tzv. države i neka oni sebi odgovore na ta pitanja. Nažalost, mnogi će zbog toga da izgube živote, ali mi tu ne možemo ništa da promenimo", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir