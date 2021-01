VUČIĆ O VAKCINACIJI SRBA NA KIM: Za nas je Kosovo deo Srbije, uvek ćemo naći način da pomognemo svom stanovništvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoji plan i za vakcinaciju Srba na KiM i dodao da je Srbija spremna, koliko bude bila u mogućnost, da i za albansko stanovništvo izdvoji vakcine.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li postoji plan vakcinacije za Srbe na KiM, kazao da država traži "hibridni način" za to, što podrazumeva da će deo građana biti vakcinisan na severu Kosova, deo u opštini Raška, deo u Vranju i Bujanovcu, ali da predstoji da se nađe način gde će biti vakcinisani građani iz centralnog Kosova.

"U svakom slučaju, poseban deo Operativnog tima za vakcinaciju zajedno za Kancelarijom za KiM brinuće o našem narodu", rekao je Vučić.

Istakao je da će Srbija uvek naći način da pomogne svom stanovništvu na KiM, kao što je to činila i do sada, iako to, podseća, nije lako zbog poltike koju Priština vodi.

Pomoć koju Srbi, kaže Vučić, dobijaju od svoje države ne ugrožava nikog, već je deo "nacionalnog ključa".

"Kao što je za njih Kosovo nezavisna država, tako je ono za nas deo Srbije, posebno zbog brige za srpski narod koji tamo živi i koji Kosovo doživljava kao svoju teritoriju", naveo je Vučić.

Na pitanje da li očekuje da će biti problema sa dostavom vakcina, s obzirom na ranije iskustvo kada je Priština pokušala da zabrani vakcinaciju našeg stanovništva na KiM, Vučić je kratko odgovorio "politika je čudo" i dodao da će Srbija naći način.

Podsetio je da su iz Prištine izdali crveni nalog za hapšenje ljudi koji su dostavljali vakcine, pa je Srbija, dodaje, morala da ih skriva, kao i lekove, vakcine.

"Sklanjali smo sve da ne bi uništili. Da su hteli vakicne da daju Albancima, mi bismo rekli "u redu je", ali oni su hteli da ih unište", rekao je Vučić.

Srbija će, naglašava, naći način da pomogne svom narodu, isto onako kako je uspevala da u vreme taksi napuni prodavnice robom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir