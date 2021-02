NEMAM PRAVO DA NE PRIMIM VAKCINU Palma o vakcinaciji i opoziciji: I Tanja Fajon bi pobegla sa njihovog sastanka

Vakcinisao sam se Fajzerovom vakcinom. Nemam pravo da ne primim vakcinu. Svakog dana minimum 30 ljudi dođe kod mene i pozdravim se sa njima i razgovaram - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma

On je dodao da su problem asimptomatski slučajevi.

- Danas je najveći problem, što veliki broj građana ima virus, a nema simptome i vi ne znate ko vam je preneo virus. I ja kada sam prošle godine dobio korona virus, ne znam od koga sam ga dobio - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije gostujući na televiziji Pink.

- Ja nisam video da ni u jednoj državi postoje u ponudi tri vrste vakcina, da mogu građani da biraju osim u Srbiji. I druge države imaju pare, pogotovo neke jake države u Evropi. Ali Srbija ima respekt u međunarodnim odnosima. Srbija se respektuje. Zašto? Zato što zna šta hoće, a šta neće i Srbija je u ekonomskom smislu najviše napredovala poslednjih 5–6 godina - istakao je on.

Dodao je i da "države koje proizvode vakcine hoće da sarađuju sa Srbijom zahvaljujući politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić".

- Moram i da kažem i zahvaljujući politici koju vodi i koju je vodio kao ministar inostranih poslova Ivica Dačić. I siguran sam da će Srbija imati najviše vakcinisanih građana u odnosu na broj stanovnika. Pored toga kod nas su najblaže mere u svetu i nemamo veliki broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika kao ni veliki broj umrlih. A u zemljama Evropske unije kao što su Velika Britanija, Nemačka, Austrija, Italija ništa ne radi i imaju daleko veći procenat i zaraženih i umrlih - kazao je Marković.

Kako ističe "u Srbiji i pored toga što sve radi, država pomaže i radnike i preduzeća i penzionere. Srbija ne nabavlja vakcinu da bi se takmičila, već da bi spasila živote svojih građana i to ne može da ospori niko. I sve to pokazuje da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji".

foto: Printscreen Pink Tv

I Tanja Fajon bi pobegla sa sastanka opozicije u Srbiji

- Opoziciju u Srbiji ne interesuje ni ekonomski napredak Srbije ni međunarodna saradnja ni pristupanje Evropskoj uniji. Ta Tanja Fajon forsira neke ljude i partije koje su nekada bili na vlasti u Srbiji. Ali kada bi nešto večno moglo da traje danas bi i Džajić i Piksi i Binić i Pantelić još igrali fudbal", rekao je on pa nastavio:

- Predlog opozicije da se formira ministarstvo za izbore je najveća glupost koju sam čuo na političkoj sceni Srbije. To ne bi mogla da kaže ni sekretarica u nekoj partiji koja se javlja na telefon. Traže da se promene izborni uslovi. I ja tražim da se promene izborni uslovi, da se vrati cenzus na 5 posto. Pa mi na izborima ne biramo predsednika kućnog saveta ni portira. Biraju se narodni predstavnici u parlamentu. I mi kao narod moramo oko nečega da se ujedinimo. Ajde bar oko vakcinacije da se ujedinimo. Imate li vi iz opozicije nekog prijatelja u svetu da naručite neku vakcinu, a država ima para da plati. Gde su vam prijatelji?Gde su 6 milijardi dolara iz 2000. godine?Gde su te pare? To je pitanje za one koji su bili na vlasti, a sada hoće da se vrate. Ja pozivam tu Tanju Fajon da dođe na sastanak opzicije u Srbiji i da sluša kako se oni međusobno dogovaraju. Kada to čuje ona ima da pobegne i da kaže "izvinite boli me stomak, moram da se vratim kući". Pobegla bi, jer nema šta da čuje - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.

Glasaću protiv legalizacije homoseksualnih brakova

Marković je rekao da je ponosan što podržava ovu vlast u Srbiji, jer ima rezultat, a kako kaže to je i rezultat i SPS-a i Jedinstvene Srbije.

- Ja još nisam video nijedan predlog da je stigao u parlament, a da je protiv interesa građana Srbije. I glasao sam za. I uvek ću glasati u interesu građana Srbije, a kada mislim da nešto nije u tom interesu glasaću protiv. Već sada kažem, ako se pojavi predlog u parlamentu za legalizaciju homoseksualnih brakova glasaću protiv. Protiv sam da dva muškarca ulaze u brak. Što se tiče uvođenja redovnog vojnog roka, ima dosta argumenata za i dosta argumenata protiv. Trenutno sam kod toga fifti fifti. Ako me neko ubedi da je to dobro za Srbiju i naše građane, glasaću za - poručio je Dragan Marković Palma.

Opozicionari se noću slikaju kod "Stefana Nemanje"

- Ovi iz opozicije dolaze noću i slikaju se pored spomenika Stefanu Nemanji koji kritikuju. Spomenik je prelep kao i ceo Savski trg. Narod koji ne drži do svoje istorije i ne poštuje svoju tradiciju taj narod nestaje. Srbija ima dobru budućnost. Ja sam siguran da će sve manje mladih ljudi odlaziti iz Srbije - kazao je on.

Podsetio je i na Stefana Milenkovića.

- Najbolji primer za to je svetska legenda Stefan Milenković koji je ceo svet obišao više puta i zna gde se koji hotel u svetu nalazi, a vratio se u Srbiju sa svojom porodicom. Takođe i Novak Đoković, čiji roditelji žive u Srbiji, a i on čim ima vremena između turnira dolazi u Srbiju - kazao je Marković.

Dozvoliti Zvezdi trećinu Marakane protiv Milana

- UEFA je saopštila da dozvoljava da na tribinama stadiona Crvene zvezde u utakmici Lige Evrope protiv Milana bude popunjenost sa trećinom kapaciteta i to je oko 15 000 gledalaca. I UEFA je ocenila da je u Srbiji stabilna epidemiološka situacija. Za 20-ak dana će se u Srbiji vakcinisati 50 posto stanovništva i kada tome dodamo one koji su imali koronu i imaju antitela onda su šanse za infekciju veoma male. Da se ja pitam ja bi dozvolio da bude na utakmici protiv Milana trećina stadiona i dozvolio bi i svadbe. Vidite da se u 2020. godini najmanje dece rodilo. Budućnost je da se ulazi u brak i da se rađaju deca. Roditelji u Srbiji žive za to da ožene sina ili udaju ćerku i da naprave svadbu - rekao je Marković.

(Kurir.rs)

