PALMA: Siguran sam da Srbija ima najbolju i najčistiju hranu, moramo da zaštitimo poljoprivredne proizvođače

Foto: Palma Plus / D.M.

Zamolio bih ministra poljoprivrede da vidimo kako da zaustavimo uvoz mesa i pomognemo gospodinu poljoprivrednom proizvođaču. Država maksimalno pomaže poljoprivrednicima kroz razne subvencije, ali se desilo nešto što ne pamte poljoprivredni prozivođači, a to je veliki pad cena žive vage stoke, izjavio je danas u Skupštni Srbije predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Marković je govorio i o ceni mesa, te istakao da je prošle godine cena prasadi bila 300 dinara, a da je danas 220 dinara za kilogram.

- I to meso se uvozi iz celog sveta i mi moramo da zabranimo prekomerni uvoz mesa iz inostranstva, na način što će taj koji uvozi da piše zahtev ministarstvu poljoprivrede o tome šta i koliko može da se uveze - rekao je on.

Dodao je i da već 12 godina otkupna cena žita ne prelazi 18 dinara.

- Ni tu nije kriva ni Vlada ni ministri, ali da vidimo ko reguliše tu berzu u Srbiji, gde se to žito skladišti, ko njime raspolaže, a ne da mlinari plaćaju 14 do 15 dinara po kilogramu, jer običan poljoprivredni prozivođač nema skladišne kapacitete. A za to vreme mnogo je poskupelo i gorivo i mazivo. Ova vlada je najviše pomogla poljoprivrednom proizvođaču, ali mora da se uradi preventiva i zaštita poljoprivrednika - kazao je Marković.

Istakao je i da je siguran da Srbija ima najbolju i najčistiju hranu.

- Da se borimo da što više izvozimo, a što manje uvozimo. To samo traži poljoprivredni proizvođač i da mu konkurencija bude u Srbiji, a ne u inostranstvu. To moramo da uradimo, jer ima sela u Srbiji gde se poslednjih 4, 5 i 7 godina nijedno dete nije rodilo. Gradovi će nam biti prepuni, ako ne bude bilo motiva za mlade ljude da ostanu na selu - rekao je Marković i dodao da će Jedinstvena Srbija podržati sve predložene zakone, koji su na dnevnom redu u Skupštini Srbije.

(Kurir.rs)

Kurir