PALMA U SKUPŠTINI: Poslaću Ugljaninu lično na revers fotelju kako bi promenio svoju retoriku i prestao da svađa građane Srbije!

BEOGRAD - U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održan 12. redovni kolegijum, kome je prisustvovao i predsednik Jedinstvene Srbije i šef poslaničke grupe JS u Parlamentu Dragan Marković Palma.

Pre samog početka Kolegijuma, Dragan Marković Palma je pred prisutnim kamerama rekao da će on lično poslati na revers fotelju Sulejmanu Ugljaninu, predsedniku SDA, za koju je siguran da Ugljanin mnogo voli, kako bi on promenio svoju retoriku i kako bi ponovo počeo da govori istinu, kao što je govorio nekada kada je imao voljenu fotelju, da Srbija mnogo pomaže i ulaže u Rašku oblast i krajeve u kojima žive Bošnjaci. Čestitajući Ugljaninu Novu godinu, Palma je poručio da je siguran da svi građani Srbije , pa i bošnjaci, žele da rade i da žive od svog rada i da je to interes svakog pojedinca u Srbiji ma gde on živeo, koje vere i nacionalnosti bio.

foto: Palma plus/D.M.

Marković je rekao da interes Bošnjaka sigurno nisu militantne i ratnohuškačke poruke koje šalje Ugljanin od kako vise ne sedi u državnoj fotelji, poruke kojima svađa građane Srbije.

Predsednik Jedinstvene Srbije je izrazio želju da 2021. godina bude godina rada i izgradnje, rađanja dece i godina u kojoj će postojati jedinstvo kako bi savladali sve one probleme koji su nas zadesili 2020. godine. Marković je predložio da sve probleme rešavamo zajednički, a kada se raspišu izbori, tada neka svako priča o svom programu i idejama.

Kurir