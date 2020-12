HIT U SKUPŠTINI: Palma pitao Malog šta je to bitkoin, čije su to pare!

BEOGRAD - Predsednik Jedinstvene Srbije Dragana Marković Palma želeo je da sazna nešto više o kriptovalutama, pa je iskoristio prisustvo ministra finansija Siniše Malog u Skupštini Srbije i pitao ga je, šta je to bitkoin, a Mali mu je detaljno objasnio kako se koriste kriptovalute kao sredstvo plaćanja.

- Želim da vas pitam nešto, ja za sebe mogu da kažem da ne znam ili da znam šta je bitkoin, čije su to pare? Ode se u banku i na ličnu kartu se podigne novac, bez da on ima neke knjige, bez da se plaća porez", pitao je Marković.

Mali je Markoviću najpre objasnio da postoje tradicionalni i alternatvini izvori finansiranja.

"Ako vam treba kredit, vi odete i uzmete kredit u banci, imate novac na računu to je tradicionalni način. Onda imamo one koji su kreirali nešto novo, novu valutu, imovinu, novo sredstvo plaćanja. To su kriptovalute, a bitkoin je najpoznatiji", rekao je Mali.

Objasnio je da se pojavila kritična masa koja je to prihvatila i krenula da pravi alternative tradicionalnim izvorima finansiranja.

Postoje, kaže Mali, i privatne i javne mreže, odnosno podela na one valute koje su pod kontrolom svih učesnika i onih koji su umreženu u jednu mrežu.

"Nije baš jednostavno objasniti, ali pripada onome na čije se ime i prezime vodi. Upravo zakon o digitalnoj imovini reguliše tu oblast na način na koji može da se trguje sa tim. Ne može da se koristi digitalna valuta ili imovina, a da niste registrovani i da se ne zna sa koliko kriptovaluta raspolažete", rekao je on.

Mali je pokušao još jednostavnije da pojasni: Imate sto nekih bitkoina i hoćete da platite sa tim bitkoinom. Neko to prihvata kao način plaćanja, neko ne. Sa novim zakonom postoje instutucije, organizacije, preduzeća koja se bave trgovinom tih bitkoina, vi razmenite bitkoine kod njih, oni to prihvataju i vama daju novac.

Mali je rekao da je Predlogom zakona o digitalnoj imovini želeo da Srbija ne zaostaje i da budeo deo rastućeg segmenta digitalne ekonomije kako bi se mladim ljudima dala mogućnost da koriste nove izvore finansiranja i da ostanu u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug)

