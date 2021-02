PROVOKACIJE IZ PRIŠTINE KAO DEO PREDIZBORNE KAMPANJE: Analitičar smatra da ako se one nastave stvari mogu da se otrgnu kontroli

Provokacije Vjose Osmani i Aljbina Kurtija "obilaskom" severa KiM, objava Dauta Haradinaja, brata Ramuša Hardinaja da je takođe "boravio" na severu, te komentar Envera Hodžaja kandidata DPK za kosovskog premijera da je, dok je ta stranka bila na vlasti, na sever "slata" policija, treba gledati pre svega u svetlu predizborne kampanje,smatra analitičar Dragomir Anđelković.

On međutim upozorava da, ukoliko se provokacije nastave, da događaji mogu da se otrgnu kontrol ii da proizvedu ozbiljne ne samo političke posledice, jer kako kaže, "Srbi na severu ne bi mirno gledali na upade albanskih paravojnih snaga".

- Albanska, kosovska javnost, "ostala je mentalno" u devedesetim godinama. Tamo je šovinistička i ratnohuškačka retorika uobičajena u javnoj sferi. Otuda se političari utrkuju za mesto najradikalnijeg Albanca, za nekoga ko je najagresivniji u nastupu i najveći "anti-Srbin" - ističe Anđelković za Tanjug, komentarišući događaje na severu KiM tokom vikenda.

Kako kaže, deluje bizarno kada jedni pričaju "mi možemo da odemo na sever Kosova sa svojom oružanom pratnjom", drugi da "to nije dovoljno, mi smo spremni i da ga okupiramo", treći "pa mi smo u nekim momentima to i radili i upadali sa specijalnim policijskim jedinicama".

- Naprosto, oni se takmiče u ekstremizmu. A svakako, to ne rade bez osnova jer je puls javnosti takav da joj ta vrsta izjava i ponašanja godi. Problem je međutim kada političari daju takve izjave u kampanji i počnu forsirano to da rade - kaže on uz upozorenje da će "nešto od toga albanski političari možda probati u praksi da učine i tada bi moglo da dođe do situacije da na Severu pokrajine može da izbije sukob.

- Srbi na severu ne bi mirno gledali na upade albanskih paravojnih snaga a i Srbija bi u krajnjoj liniji morala da interveniše ako bi to uzelo maha. Tako da, nažalost, predizborna kampanja može da se pretvori u nešto mnogo gore - ocenjuje analitičar.

Na pitanje zašto je to tako i zašto se politički establišment u Prištini ne okreće tzv. životnim pitanjima već pribegava "ratnoj retorici", Anđelković odgovara da je posredi potreba da se "lažu" sopstveni birači.

- Radi se o potrebi da lažu svoje birače i da im ulivaju nekakvu nadu. Da će, primera radi, stvoriti "veliku Albaniju" ili će ojačati državnost Kosova da bi građanima bilo bolje. Zašto im sada ne nude konkretna rešenja da im sada bude bolje? - upitao je Anđelković.

On smatra da je tzv. Kosovo plodno tle za raznorazne političke manipulacije jer je bez ekonomije a uz puno nezadovoljstva i frustracija među populacijom.

- Političari ne mogu i ne žele da reše životne probleme ljudi stoga i idu u demagoške teme koje mogu te životne teme da gurnu u drugi plan - kazao je on, osvrnuvši se na još jedan aspekt političkog života u Prištini, da je, kako smatra, albanska politička elita povezana sa albanskim kriminalnim klanovima.

- Tzv. država Kosovo u velikoj meri služi za pranje novca i obavljanje raznih poslova za kriminalne grupacije - zaključio je on.

