OTAC DIJANE HRKALOVIĆ OŠTETIO DRŽAVU ZA POLA MILIONA DINARA: Razotkriveni MUTNI POSLOVI porodice bivše državne sekretarke MUP

Porodica bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović je preko stočarske zadruge „Stočar DH“, koju je osnovao njen otac Dane, a u kojoj je sada direktor njen brat Dejan, dobijala novac iz državnog budžeta, i to, kako smo juče pisali, falsifikujući dokumenta, ali to nije kraj sličnim zloupotrebama.

Ovoj zadruzi, naime, pojedine službe nisu naplaćivale obavljene poslove, pa je, kako se sumnja, samo „Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac“ oštećena za skoro 600.000 dinara u korist zadruge Hrkalovićevih, otkriva Kurir.

Ovim povodom podneta je i krivična prijava protiv Dijaninog oca Daneta Hrkalovića, kao i protiv Nenada Vujčića, direktora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac d.o.o. iz Požarevca. Kako je navedeno u tužbi u koju je Kurir imao uvid, otkako je stupio na tu funkciju novembra 2018, Vujčić je zloupotrebio službeni položaj i nije fakturisao, niti je naplatio overu dokumentacije zadruzi „Stočar DH“, a po poslu koji je odrađen u 2018. u vrednosti od tačno 580.800 dinara. Inače, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac je u stopostotnom vlasništvu države.

Da sve bude interesantnije, Vujičića je marta 2020. godine na mestu direktora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac zamenio ni više ni manje nego upravo Dane Hrkalović.

Često menjanje vlasničke strukture

Ono što često upućuje na sumnjive radnje u nekom preduzeću jeste česta promena vlasničke strukture, što se u zadruzi „Stočar DH“ dešavalo maltene svake godine. Tako je najpre Dijana Hrkalović, koja je bila član zadruge od 2004, obrisana avgusta 2015, dok je Dane, koji je bio direktor do aprila 2016, ustupio tu poziciju Danijelu Čikareviću. Potom je sin Dejan Hrkalović postavljen za predsednika i člana Nadzornog odbora marta 2017, dok su za članove NO imenovani i Vladan Stokić i Danijel Hrkalović. Na kraju, maja 2017. Dejan Hrkalović je postavljen za direktora, dok je za predsednika i člana NO postavljen Milan Hrkalović.