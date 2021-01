DIJANA U VILU DOVODILA SUDIJU I MAFIJAŠE: Tajna državne rezidencije u Užičkoj!

Klupko oko prisluškivanja predsednika Srbije i zaštite najmoćnijih mafijaša od šefova u MUP se odmotava.

Sudije, tužioci i pripadnici "kavačkog klana" viđali su se sa državnom sekretarkom u MUP Dijanom Hrkalović, i to u državnoj vili, navodi Srpski telegraf.

- Znamo da je u toj vili u Užičkoj više puta bio predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović i da je Dijana s njim imala veoma blisku saradnju, da ne kažem prijateljsku, i da se ona nastavila nakon što je napustila policiju. S obzirom na to da je Stepanović taj koji odobrava zakonska prisluškivanja osoba, možemo zasad samo da pretpostavimo o čemu su pričali i šta su se dogovarali. Ako me pitate da li su zajedno radili na prisluškivanju predsednika države, očekujemo da istraga to utvrdi u što kraćem roku - otkriva izvor i podseća da je šefa Višeg suda na tu funkciju doveo bivši direktor BIA Aleksandar Đorđević, koji mu je novim zakonom o BIA omogućio da se pita oko prisluškivanja iako je to ranije bilo na Vrhovnom sudu Srbije.

On tvrdi da su tu još dolazili i tužioci koji su šefici u MUP bili na dugme i koji su sa njom radili na nekim škakljivim i sumnjivim istragama.

- U državnu rezidenciju dovedila je i mafijaša Darka Eleza, koji je radio za "kavački klan". I to, kako se sumnja, za njihov račun izvršavao brojne likvidacije - naglašava naš izvor iz istrage.

Prema saznanjima, deo prisluškivanih razgovora odnet je predsedniku Vučiću.

- Prisluškuju me i mislim da znam ko stoji iza toga, ali ne bih da izlazim s tim u javnost. Nadležni organi se tim poslom bave, oni će svoj posao da urade. To je direktan pokušaj državnog udara - saopštio je krajem decembra predsednik Vučić.

Istraga treba da utvrdi da li je Hrkalovićka sa Stepanovićem zajedno radila protiv predsednika, odnosno da li su dogovarali na koji način da ga prisluškuju.

- Zasad se zna da su na mere stavljani ljudi za koje se znalo da su s Vučićem u kontaktu - kaže izvor upućen u istragu afere prisluškivanja.

Takođe, istražuje se da li je Hrkalovićeva preko svojih poslušnika, među kojima je glavni šraf upravo Stepanović, pravila sopstvenu mrežu, kojoj je glavna meta bio baš Vučić, a Kako bi zaštitila svoje ljude u podzemlju.

Veze sa Kavčanima

Dijana Hrkalović je saslušavana i povodom sumnji unutrašnje kontrole da je vrh policije štitio Darka Eleza (40), čije izručenje traže vlasti BiH zbog serije teških zločina i koji je blizak "kavačkom klanu". Ona je tada negirala da je deo mreže Elezovih zaštitnika, mada se nezvanično saznaje da su inspektori koji se bave ovim slučajem došli do saznanja da je Elez pokrivan godinama.

- Sumnja se da su u periodu od dve godine prijave protiv njega za teška krivična dela, kao što su pretnje ubistvom i iznude, završavale u fioci, a ne pred tužiocem i sudom - navodi izvor.

Zanimljivo je da je Elez moć i veze demonstrirao i u zgradi policije. Čak su ga zaposleni u stavu mirno oslovljavali s gospodine Elez, kao da je reč o nekom nadređenom ili uvaženom gostu, a sve to mu je omogućila tadašnja državna sekretarka.

- Hrkalovićeva je na vezi imala pojedine tužioce koji su bukvalno radili na dugme. Na taj način su padale optužnice protiv mafijaša, skrivani su dokazi i rađeno sve što treba da zločini ne stignu do suda - otkriva izvor.

Nestali DNK Velje Nevolje

Sumnju u pravosuđe je unela i oslobađajuća presuda Veljku Belivuku zvanom Velja Nevolja, vođi Partizanovih navijača bliskih "kavačkom klanu", koji je bio optužen za ubistvo Vlastimira Miloševića. Belivuk je identifikovan kao ubica na osnovu DNK tragova pronađenih na mestu ubistva - na ulaznim vratima zgrade u Ulici 27. marta, u kojoj je ubijeni živeo, ali i na mazdi koja je korišćena za bekstvo za mesta zločina. Međutim, u kasnijem toku suđenja veštak Milica Keckarević je tvrdila da se nijedan od "mešanih" DNK profila ne poklapa sa Belivukom.

- U usmenoj komunikaciji s policijom pogrešno smo protumačili trag - rekla je Keckarevićeva.

Odbila poligraf

Dodatna senka sumnje je na Hrkalovićku pala kada je zbog tajnog i neovlašćenog prisluškivanja predsednika odbila da se podvrgne poligrafskom testiranju.

- Prvo je tokom saslušanja pristala, ali je dan kasnije, po savetu advokata, javila da to odbija - svedoče izvori iz istrage.

Bagzi radio po direktnom nalogu

Dejan Milenković Bagzi, načelnik službe za specijalne istražne metode (SSIM) Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, prisluškivao je predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu po direktnom nalogu Dijane Hrkalović.

- Milenković je na saslušanju decidirano rekao da je sve radio po njenom nalogu i transkripte prisluškivanih razgovora Vučića i porodice dostavljao njoj lično. Osnovano se sumnja da su ti transkripti završavali kod mafijaša iz "kavačkog klana" - kaže izvor.

