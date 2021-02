DA LI SU MOGLI DA LIKVIDIRAJU MENE? MOGLI SU Vulin: Jedini čovek čijom bi se likvidacijom obustavila borba protiv mafije je Vučić

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je danas da će biti novih hapšenja i da istraga o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka dobro napreduje i da dokaza ima puno.

"Ovo ne može da stane. Videli ste državu na delu i ništa ne može da zaustavi istragu ovih razmera ni borbu protiv organizovanog kriminala", rekao je Vulin na TV Prva.

On je ukazao da je predsednik Aleksandar Vučić pre 100 dana najavio borbu protiv mafije i da se više niko tome ne smeje. Vulin je rekao i da je predsednik sada dodatnije izložen nego ranije, jer su u pitanju najmoćniji narko dileri u regionu i da se njihovi ogromni poslovi ovim hapsenjima kvare.

"Bezbednost predsednika još je ugroženija, jer se sukobio sa kriminalcima u regionu i u Evropu", naglasio je Vulin ali je ukazao i da su hapšenjem ove grupe uklonjeni izvršioci, ali ne i oni koji stoje iza njih. Vulin je upitan da li je podignut nivo zastite predsednika i tužioca rekao da na to pitanje ne može da odgovori.

Ministar je potvrdio da je u jednom od stanova Belivukovih saradnika pronađen snajper sa prigušivačem.

"Drogu smo našli svuda, u skoro svakom stanu. Droga, oružje, novac. Ono što nismo očekivali jeste pronalazak snajpera sa prigušivačem. To ne služi za obračun mafijaša. Snajperi se koriste za likvidacije, onih koji mogu da vam jako naude, koji imaju veliku političku važnost. Da li su mogli da likvidiraju mene? Mogli su. Da li bi to rešilo njihove probleme? Ne bi. Jedini čovek čijom bi se likvidacijom obustavila organizovana borba protiv mafije bio bi Aleksandar Vučić", poručio je on i najavio sednicu Saveta nacionalne bezbednosti za ponedeljak.

Istice i da je tužilac Nenadić pokazao izuzetnu hrabrost da se suprotstavi kriminalcima i da MUP i BIA bez takvih ljudi ne bi mogli da postignu ništa i ukazuje da je u akciji pokazano državno jedinstvo.

"Nenadić će insistirati na tome da se rasvetli sve do kraja", kazao je Vulin i ukazao da je grupa Belivuka najopasnija još od "zemunskog klana" i da je sada razbijena.

Tek će se videti kako su i šta radili, ali zaštićenih i u državnim strukturama neće biti porucio je Vulin. "Poruka svima, nema zastićenih, ni visoke funkcije koja će vas zaštiti od dokaza i saznanja da imate veze sa kriminalcima", rekao je Vulin.

Povodom još jednog uhapšenog koji je bio u društvu tužioca Tome Zorića, Vulin je rekao da svi trebalo da kazu kakve su kontakte imali i pod kojim okolnostima. Vulin je rekao i da su svi čelnici Partizana ispitani kao građani, i da policija sa Partizanom nema sukoba niti sa sportskim društvima već kriminalnom bandom koja je koristila navijače za pokriće.

Govoreći o prisluškivanju predsednika Vulin je rekao da se odvojeno vode postupci za prisliškivanje kada je pitanju porodica predsednika i slučaj ove kriminalne grupe i da oni nisu povezani.

"Zlonamerno se prave vestačke paralele", rekao je Vulin dodajući i da s eu slučaju Jovanjice ništa ne krije i da će se institrati na tome da se svi slučajevi rasvetle.

Ministar se potom i obratio i zvaničnim saopštenjem u kojem je naveo da će istraga utvrditi za koji nameru je posedovan i za šta je korišćen snajper sa prigušivačem i većom količinom municije koji je nađen kod pripadnika organizovane kriminalne grupe, koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali da je prema njegovoj oceni taj snajper pripreman za ubistvo čoveka koji je objavio rat mafiji.

„Ne znam da li je to bilo tako, istraga će utvrditi koji su motivi, ali jedini čovek čija bi smrt zaustavila borbu protiv mafije bio bi Aleksandar Vučić. Jedini čovek čije bi ubistvo paralisalo čitavu državu i uvelo je u tešku političku nestabilnost i možda zaustavilo borbu protiv mafije bio bi Aleksandra Vučić“, rekao je ministar Vulin za Prvu televiziju.

Ministar je ocenio da je predsednik Republike Srbije sada izloženiji i ugroženiji nego što je bio ranije.

Podsetivši da su se Belivuk i Miljković nedavno u Crnoj Gori sastali sa jednim od „najmoćnijih narkodilera u ovom delu svetu“, sa kojim očigledno imaju zajedničke poslove, ministar Vulin je istakao da su hapšenjem ove grupe pokvareni poslovi jednom od najmoćnijih narko klanova u Evropi i naneti gubitci koji se mere milionima evra.

„Čovek koji ih ugrožava i koji je poveo borbu protiv mafije je Aleksandar Vučić. U ovom trenutku verujem da je bezbednost predsednika još ugroženija nego što je bila, jer se sukobio sa najmoćnijim kriminalcima u Evropi. Na nama je da ga zaštitimo i država je tu“, rekao je ministar Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir